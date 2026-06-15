Κεραμέως: Τα 10 πιο σημαντικά ορόσημα της διετίας στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Τα ορόσημα της διετίας στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσιάζει η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της, αναδεικνύοντας τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν, με στόχο μια πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη και πιο δυναμική αγορά εργασίας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει τα εξής:

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«Δύο χρόνια στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δύο χρόνια ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο μια αγορά εργασίας πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη και πιο δυναμική για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Τα 10 πιο σημαντικά ορόσημα της διετίας:

Μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 17ετίας. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ και του μέσου μισθού σε πάνω από 1.500 ευρώ – Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Σύναψη της Ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία και δημιουργία νέων Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης. Επιτάχυνση της απονομής συντάξεων και ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Σύνδεση εργαζομένων και επιχειρήσεων μέσω του Rebrain Greece και των Ημερών Καριέρας, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η πρόοδος έρχεται, όταν εργαζόμενοι, επιχειρήσεις και Πολιτεία προχωρούν μαζί και σε αυτήν την προσπάθεια συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και ακόμη μεγαλύτερους στόχους για τα επόμενα χρόνια».