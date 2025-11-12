ΚΚΕ: Καμία διασφάλιση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου από τους συνένοχους ΕΕ-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ και ενεργειακά μονοπώλια

Παρέμβαση στη συζήτηση για το ψευδοκράτος στην Κύπρο πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, στην ομιλία του, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υπογράμμισε τα εξής:

«21 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και το 37% του Νησιού παραμένει υπό τουρκική κατοχή, με συνεχιζόμενες προκλήσεις ενώ η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία μιλά για “διένεξη” και βαφτίζει τα κατεχόμενα “περιοχές που δεν ελέγχονται από την Κυπριακή κυβέρνηση”. Συνένοχη είναι η ΕΕ για την επιβολή των τετελεσμένων εισβολής και κατοχής πριν 51 χρόνια με τις πλάτες των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα, επιταχύνονται η ΝΑΤΟποίηση του νησιού και τα διχοτομικά σχέδια, βαθαίνει η στρατηγική σχέση ΕΕ – τουρκικού κράτους, το οποίο απέκτησε πρόσφατα 44 Εurofighter με υπογραφή Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας. ‘Αλλο ένα δείγμα του …”ευρωπαϊκού κεκτημένου”.

Η δε ιστορία των γεωτρήσεων στην Κύπρο διαψεύδει ότι η εμπλοκή μεγάλων πολυεθνικών ομίλων διασφαλίζει κυριαρχικά δικαιώματα.».

«Ενάντια στα διχοτομικά σχέδια υποστηρίζουμε την θέση για Κύπρο ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη, μια και μόνη κυριαρχία, ιθαγένεια, διεθνή προσωπικότητα, με άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, χωρίς εγγυητές και προστάτες, χωρίς ξένα στρατεύματα και βάσεις. Κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, με το λαό της αφέντη στον τόπο του», τόνισε, καταλήγοντας, ο Κ. Παπαδάκης.