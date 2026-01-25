Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για την Εθνική πόλο Ανδρών: Μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΚΚΕ για την Εθνική πόλο Ανδρών: Μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της
DEBATER NEWSROOM

Το ΚΚΕ με ανακοίνωση του αναφέρθηκε στο χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που διεξήχθη στο Βελιγράδι.

«Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας πόλο ανδρών, που με μια συγκλονιστική εμφάνιση κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της εθνικής ομάδας και έρχεται ως συνέχεια των διακρίσεων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον» ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ