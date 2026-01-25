ΚΚΕ για την Εθνική πόλο Ανδρών: Μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της

Το ΚΚΕ με ανακοίνωση του αναφέρθηκε στο χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που διεξήχθη στο Βελιγράδι.

«Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας πόλο ανδρών, που με μια συγκλονιστική εμφάνιση κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αυτό το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της εθνικής ομάδας και έρχεται ως συνέχεια των διακρίσεων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον» ανέφερε.