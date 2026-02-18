ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τον νέο “ΟΠΕΚΕΠΕ” στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ πήρε θέση με ανακοίνωση της για την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου.

«Το ΚΚΕ και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΑ είχε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο “ΟΠΕΚΕΠΕ” στα ΑμΕΑ. Το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, οι δυνάμεις του ΚΚΕ στους ανάπηρους – χρόνιους πάσχοντες καταγγέλλουν διαχρονικά το μηχανισμό εκμετάλλευσης διαφόρων προγραμμάτων, εικονικών αποφάσεων για τη χειραγώγηση των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών με ΑμΕΑ και άλλων ευάλωτων ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, με τους “κόφτες” των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας χιλιάδες ανάπηροι και οι οικογένειές τους στερούνται τα αντίστοιχα επιδόματα, ενώ οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα με τις περικοπές σε συντάξεις, στα δώρα και την τεράστια ακρίβεια» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Το ΚΚΕ απαιτεί την ουσιαστική διερεύνηση όσων έρχονται στο φως της δημοσιότητας και προειδοποιεί να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων».