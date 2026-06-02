ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: “Χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους”

Επίθεση κατά της κυβέρνησης έκανε το ΚΚΕ, με αφορμή την βλάβη που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 2 Ιουνίου στον ΗΣΑΠ, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή των δρομολογίων από την Καλλιθέα έως τον Πειραιά.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Δέκα ημέρες μετά την κυβερνητική φιέστα στο αμαξοστάσιο του Μετρό παρουσία του κ. Μητσοτάκη, όπου περίσσεψε ο αυτοθαυμασμός της κυβέρνησης για το “έργο” της στις αστικές συγκοινωνίες, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους, λόγω βλάβης στον ΗΣΑΠ.

Η “κανονικότητα της ταλαιπωρίας” που αντιμετωπίζει ο λαός στα ΜΜΜ έχει τη σφραγίδα της πολιτικής εμπορευματοποίησης των μεταφορών της ΕΕ που υλοποιεί και η κυβέρνηση της ΝΔ με αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις και τον συνωστισμό, ενώ οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες εξαιτίας της υποστελέχωσης βιώνουν εντατικοποίηση και άσχημες εργασιακές συνθήκες.

Σ’ αυτό το έδαφος θα πληθαίνουν και τα “έκτακτα” περιστατικά, όπως η σημερινή διακοπή λειτουργίας σε μεγάλο τμήμα του ΗΣΑΠ, ενώ θα διαμορφώνονται διαρκώς όλο και περισσότεροι κίνδυνοι για την ασφάλεια τόσο των επιβατών, όσο και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες.

Καθημερινά επιβεβαιώνεται ότι το συμφέρον του λαού και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες βρίσκεται απέναντι στην πολιτική της εμπορευματοποίησης, στην πάλη για σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές, αποκλειστικά δημόσιες συγκοινωνίες, μακριά από τις ράγες του κέρδους».