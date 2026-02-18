Υπόθεση ΟΠΕΚΑ: “Τρέχει” η εισαγγελική έρευνα για το ποινικό σκέλος της κομπίνας με τα πλαστά επιδόματα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για την εξέταση του ποινικού σκέλους που αφορά την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το πόρισμα να έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία Αθηνών.

Όπως έγινε γνωστό, ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ αποκάλυψε σωρεία παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020 – 2022.

Ειδικότερα, το πόρισμα ανέδειξε «παραθυράκια» στο σύστημα καταβολής επιδομάτων κατά τη χρονική περίοδο 2020 – 2022, αφού εντοπίστηκαν περιπτώσεις καταβολής επιδομάτων χωρίς να υπάρχουν δικαιολογητικά μέσα στους φακέλους, καταβολές επιδομάτων με χειρόγραφες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί, ακόμα και αιτήσεις, οι οποίες δεν είχαν πάρει καν αριθμό πρωτοκόλλου.

Πρόκειται για υποθέσεις που είχαν να κάνουν κυρίως με καταβολή συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων. Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, εκεί αναδείχθηκαν περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πάρει χρήματα πριν καν συμπληρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας, δηλαδή το 67ο ή και περιπτώσεις ανθρώπων που ενώ η σειρά προτεραιότητας τους ήταν εντελώς διαφορετική, βρέθηκαν να ανεβαίνουν αρκετές θέσεις στην προτεραιότητα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία που ακολουθεί από εδώ και πέρα είναι η άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ κατά των αρμόδιων υπαλλήλων που εμπλέκονται στην υπόθεση, ώστε να αποδοθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Επίσης, όσον αφορά στους 372 κατ’ αρχήν δικαιούχους αυτών των επιδομάτων, θα αρχίσει η επιστροφή των χρημάτων ύστερα από τη διαδικασία της καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη

Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις για τη χορήγηση επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης σε μη δικαιούχους έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις.

Νωρίτερα, σήμερα, με επιστολή της η μέχρι πρότινος γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Χατζηδάκη, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των αχρεωστήτως καταβληθεισών πληρωμών του ΟΠΕΚΑ, ζήτησε την αναστολή της ιδιότητάς της ως μέλους του κόμματος.

«Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα. Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων, η κυρία Χατζηδάκη.

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε από το μέλος του ΠΑΣΟΚ Αναστασία Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση, σημειώνεται σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραβάσεις στη χορήγηση επιδομάτων, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ ήρθαν στην επιφάνεια μετά τον έλεγχο που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ.

Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν 372 φάκελοι, ενώ το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, διευθύντρια και τμηματάρχης του Οργανισμού υπέβαλαν έγγραφη αναφορά αφού είχαν εντοπίσει παρατυπίες αλλά και φακέλους που είχαν μπει εμβόλιμα.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών.