ΚΚΕ: Επιστήμη στην υπηρεσία της λαϊκής υγείας και όχι για τις ανάγκες της πολεμικής εμπλοκής

Κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης σε όλο τον λαό σε σύγκρουση με την πολιτική εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας, απευθύνει το ΚΚΕ σε φυλλάδιό του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, «για να ανοίξει ο δρόμος ανάπτυξης όπου το σύστημα Υγείας θα αντιστοιχίζεται με όλες τις σύγχρονες ανάγκες της πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης» ενώ στέλνει «αγωνιστικό χαιρετισμό στους υγειονομικούς που: Καθημερινά με αυταπάρνηση προσφέρουν τη γνώση και την εργασία τους για την προάσπιση της υγείας και της ζωής του λαού μας και δεν δέχονται να γίνουν έμποροι της Υγείας με ασθενείς- πελάτες. Δικαιολογημένα ανησυχούν για τις συνέπειες στο εισόδημα, στην Υγεία από την κόλαση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόσο με τα κύματα της πολεμικής ακρίβειας, όσο και με τους νέους “κόφτες” στην Υγεία του λαού».

Το ΚΚΕ αναλύει γιατί η επιστήμη πρέπει να είναι στην υπηρεσία της λαϊκής υγείας και όχι για τις ανάγκες της πολεμικής εμπλοκής, γιατί η πολιτική της υγείας-εμπόρευμα έχει τραγικά αποτελέσματα, σημειώνει ότι η υγεία του λαού είναι δυσβάσταχτο κόστος για το κράτος και τις αστικές κυβερνήσεις και επισημαίνει πως ελπιδοφόρα προοπτική για τους υγειονομικούς και την υγεία του λαού αποτελεί η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής.

«Το ΚΚΕ παλεύει μέσα στη Βουλή και την Ευρωβουλή, αλλά κυρίως μέσα από τη δράση του στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, σε κάθε Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο, προνοιακή δομή και γενικά στις μονάδες Υγείας-Πρόνοιας για την υγεία των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων. Απορρίπτει το κριτήριο πόσες και ποιες λαϊκές ανάγκες “χωράνε” στα ασφυκτικά δεσμά της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων» τονίζει το ΚΚΕ και καταλήγει:.

«Στην κατεύθυνση αυτή διεκδικούμε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμενων, κατάργηση όλων των πληρωμών και συμμετοχών των ασθενών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατάργηση των επί πληρωμή απογευματινών χειρουργείων – ιατρείων.

Αυτές οι διεκδικήσεις βρίσκονται σε σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνησης και συστημικής αντιπολίτευσης- ΕΕ, που αναπαράγει την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας.

Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης στους υγειονομικούς, συνολικά στους εργαζόμενους κι εργαζόμενες, σε όλο το λαό για ένα σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας με πλήρη και απολύτως δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με επαρκή και σύγχρονο εξοπλισμό, με πλήρη στελέχωση και εκπαίδευση του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία.

Αυτή είναι η σύγχρονη ανάγκη για την υγεία του λαού, που μπορεί να εξασφαλιστεί στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, απαλλαγμένου από τα δεσμά του σάπιου συστήματος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, των πολέμων, που έχει στο DNA του τις υγειονομικές, ταξικές ανισότητες.

Σε αυτές τις συνθήκες της σοσιαλιστικής- κομμουνιστικής κοινωνίας, που η ανάπτυξη θα έχει κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος, κατοχυρώνεται η πρόληψη, η θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας ως κοινωνικό αγαθό, αλλά και η απρόσκοπτη αξιοποίηση και εξέλιξη των επιστημόνων.

Η διέξοδος για τους υγειονομικούς και την υγεία του λαού βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας με στήριγμα το ΚΚΕ».