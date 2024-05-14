Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα μιλήσει για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών την Τετάρτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει την Τετάρτη 15/5 σε εκδηλώσεις για την Υγεία και τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Μαΐου, στις 10:30 θα παραστεί και θα μιλήσει στο συνέδριο «ygeiamou 2024 – Το Σύστημα Υγείας και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος», που συνδιοργανώνεται από το ygeiamou.gr και το «Πρώτο Θέμα», στο Ωδείο Αθηνών.

Στις 18:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

