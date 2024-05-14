Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα μιλήσει για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών την Τετάρτη
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει την Τετάρτη 15/5 σε εκδηλώσεις για την Υγεία και τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Μαΐου, στις 10:30 θα παραστεί και θα μιλήσει στο συνέδριο «ygeiamou 2024 – Το Σύστημα Υγείας και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος», που συνδιοργανώνεται από το ygeiamou.gr και το «Πρώτο Θέμα», στο Ωδείο Αθηνών.
Στις 18:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Τελικός Conference League: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την αποτροπή επεισοδίων
Ταύρος: Φωτιά σε διαμέρισμα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις