Παύλος Μαρινάκης: Δεν θα αλλάξουμε ταυτοτικά θέματα της πολιτικής μας για την “καρέκλα”

Τις βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία, τη στεγαστική κρίση, τις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές συνεργασίες περιέγραψε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνει υποχωρήσεις σε ταυτοτικά ζητήματα της πολιτικής της για την κατάληψη της εξουσίας.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε αρχικά σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές του πρωθυπουργού για τη σημασία της ομαδικής δουλειάς στην πολιτική.

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Όπως εξήγησε, η παρομοίωση με την Εθνική Ισπανίας στο Μουντιάλ ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της συνοχής έναντι των μεμονωμένων μονάδων. Η αιχμή αυτή, όπως διευκρίνισε, στρεφόταν στους εγχώριους υποτιθέμενους πολιτικούς σταρ και στα μονοπρόσωπα κόμματα, τα οποία αναλώνουν τον δημόσιο διάλογο σε ζητήματα που ελάχιστα αφορούν την πραγματική κοινωνία. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έβαλε οριστικό «φρένο» στις συζητήσεις για τον χρόνο των εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι η προεκλογική περίοδος ξεκινά την επομένη των προηγούμενων κάλπεων. Τόνισε ότι το νομοθετικό έργο πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, καθώς η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί από τους πολίτες με βάση την αποτελεσματικότητά της και τους στόχους της για την επόμενη τετραετία.

Στο πεδίο της οικονομίας και των κυβερνητικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε τις παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι οποίες ελάφρυναν πάνω από 4.000.000 πολίτες, μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους. Επισήμανε ότι η αύξηση των δημοσίων εσόδων παρά τις μειώσεις δεκάδων φόρων αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ενόψει της επόμενης ΔΕΘ, προανήγγειλε ότι σχεδιάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε στον εισαγόμενο χαρακτήρα των αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων, όπως οι πολεμικές συγκρούσεις και η πανδημία. Χαρακτήρισε «πολιτικό απατεώνα» όποιον υπόσχεται την αυτόματη εξαφάνιση της ακρίβειας ή τον αποπληθωρισμό με το πάτημα ενός κουμπιού, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα ανάσχεσης των επιπτώσεων διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ανάπτυξη. Στον τομέα της ενέργειας, υπογράμμισε την εξυγίανση της ΔΕΗ και την αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κοντά στο 50%, παράγοντες που επέτρεψαν στην Ελλάδα να διατηρεί το 10ο φθηνότερο ρεύμα στη λιανική αγορά της Ευρώπης.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η κυβερνητική στρατηγική για τη μεσαία τάξη, τη στέγαση και το δημογραφικό. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι υπάρχει μια δομική σύγκρουση ανάμεσα στη διεύρυνση της οικονομικής πίτας και τις πολιτικές αναδιανομής ή τα «λεφτόδεντρα» της αντιπολίτευσης. Στόχος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε, είναι η σταδιακή κατάργηση των οριζόντιων επιδομάτων και των αυστηρών εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε η προνοιακή στήριξη να εστιάζει αποκλειστικά σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, όπου ο υφυπουργός κατέθεσε μια σημαντική προσωπική πρόταση για τη συνολική αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ ενόψει της επόμενης τετραετίας. Όπως επισημαίνει, πέρα από τη διεύρυνση των προγραμμάτων ανακαίνισης, το κράτος πρέπει να εφαρμόσει επιθετικές πολιτικές για το άνοιγμα των κλειστών ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τον ανασχεδιασμό του ΕΝΦΙΑ με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή χωρίς να μεταβληθεί το συνολικό ποσό που εισπράττει το κράτος: οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ανοιχτά σπίτια ή χρησιμοποιούν το ακίνητο ως πρώτη κατοικία να απολαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση από το υφιστάμενο 50%, ενώ το οικονομικό αυτό όφελος να αντισταθμίζεται από όσους επιλέγουν συστηματικά να κρατούν τα ακίνητά τους κλειστά και αδικαιολόγητα αδρανή. Παράλληλα, συνέδεσε το στεγαστικό με το δημογραφικό, τονίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας απαιτεί όχι μόνο οικονομικά μέτρα, αλλά και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών.

Όσον αφορά τη Συνταγματική Αναθεώρηση, χαρακτήρισε πατριωτική την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη θέσπιση «φρένου» στο δημόσιο χρέος, ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ. Σχετικά με τη συζήτηση για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός ορθώς αποφάσισε την απόσυρση της πρότασης, καθώς στη στάθμιση τα αρνητικά υπερτερούσαν των θετικών. Για τις δικαστικές υποθέσεις και τη διαδικασία κάθαρσης, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν τα πολιτικά κόμματα και ορισμένοι δημοσιογράφοι να υποδύονται τους δικαστές πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

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Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικών κυβερνητικών συνεργασιών σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον μοναδικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας. Απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύγκλιση με κόμματα ή πρόσωπα που αμφισβητούν τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής ή υπονομεύουν τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Τόνισε ότι η προσαρμογή στις ανάγκες των πολιτών είναι απαραίτητη, αλλά η αλλαγή ταυτοτικών ζητημάτων της παράταξης για την «καρέκλα» συνιστά πολιτική ήττα. Κλείνοντας, ανέφερε ότι συνεργασία θα ήταν δυνατή μόνο με ένα υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ παλαιότερων ετών, σενάριο που δεν υφίσταται υπό τη σημερινή ηγεσία, ενώ απέκλεισε κάθε συζήτηση για σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά.