Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στο Μαξίμου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ – Συναντάται με τον Μητσοτάκη

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε στις 10 το πρωί της Τετάρτης 5/11 η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την άφιξή της, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ χάιδεψε τον Πίνατ, τον διάσημο σκύλο του Μαξίμου, που περίμενε στην είσοδο.

Πρόκειται για το πρώτο τετ α τετ Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ σε ελληνικό έδαφος, με την πρώτη τους συνάντηση γνωριμίας να γίνεται στις 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην ατζέντα της συνάντησης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα βρεθούν ψηλά τα θέματα που αφορούν στον ενεργειακό τομέα, με φόντο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή (6-7/11), η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενεργειακού ενδιαφέροντος, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας.

Εκεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρώτη επίσημη παρέμβαση της κυρίας Γκιλφόιλ. Το ίδιο και η παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί σήμερα στις 6 το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.