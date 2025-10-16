Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο (Φωτογραφίες)

Σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο βρέθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λίγες ημέρες πριν έρθει στην Αθήνα για να αναλάβει τα καθήκοντά της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα μας.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI) στη βρετανική πρωτεύουσα.

Το πάρων στη συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσαν και άλλοι πρεσβευτές, καθώς και σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής Διασποράς.

Ανάμεσα στους πρεσβευτές ήταν αυτοί των ΗΠΑ στην Ουκρανία και την Κύπρο, αλλά και η Τατιάνα Μπλάτνικ.

Επίσης, στο γκαλά βρέθηκε και ο δημοφιλής τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγραψε: “Ήταν τιμή μου να παρευρεθώ στο Λονδίνο στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI), μαζί με τους Πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, την Τατιάνα Μπλάτνικ και διακεκριμένους ηγέτες της ελληνικής διασποράς – ενισχύοντας τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ποσό-ρεκόρ για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, μια βραδιά με εισιτήρια που έγιναν sold-out για έναν ισχυρό σκοπό”.