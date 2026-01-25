Κικίλιας: «Μας κάνατε περήφανους» για το ιστορικό χάλκινο της Εθνικής πόλο

Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Τα δικά του συγχαρητήρια για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής πόλο έστειλε ο Βασίλης Κικίλιας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους διεθνείς πολίστες και τον προπονητή τους, Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο στα παιδιά της εθνικής πόλο και τον προπονητή τους για τη νίκη τους και την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Μας κάνατε περήφανους». Σημειώνεται ότι ο Θ. Βλάχος είναι στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και φέρει τον βαθμό του πλωτάρχη.

