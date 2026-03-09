Κεραμέως στο EPSCO: Τρεις άξονες για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπέρ των εργαζομένων

Τους τρεις άξονες για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της ποιοτικής απασχόλησης και της προστασίας των εργαζομένων παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατά την παρέμβασή της στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO), στις Βρυξέλλες, με θέμα: «Από την Καινοτομία στις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας: Επιστράτευση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Η υπουργός σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο της εργασίας, οι δεξιότητες αλλάζουν, τα επαγγέλματα αλλάζουν, ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλάζει και παρέθεσε τρεις προτεινόμενους τρόπους δράσης:

Πρώτος άξονας, μεγαλύτερη έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην επανακατάρτιση.

Όπως υπογράμμισε η κ. Κεραμέως, η Ελλάδα επενδύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην επανακατάρτιση, προτάσσοντας την ανάγκη αυτό να γίνει ακόμα πιο ενεργά και με μεγαλύτερη επιμονή, τονίζοντας ότι οφείλουμε να το πράξουμε, «προκειμένου να εφοδιάσουμε τους εργαζομένους μας με τα σωστά ψηφιακά και σχετιζόμενα με την Τεχνητή Νοημοσύνη προσόντα. Το μέλλον της εργασίας δεν χρειάζεται να διακατέχεται από φόβο. Αντίθετα, μπορεί να χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα, παραγωγικότητα και αμοιβαία πρόοδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα δράσουμε έγκαιρα και αποφασιστικά».

Η υπουργός Εργασίας ανέφερε παράλληλα ότι, σύμφωνα με την Eurostat, το 2023, το 56% των Ευρωπαίων πολιτών διέθετε τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από τον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ για 80% έως το 2030. Συμπλήρωσε δε ότι, στην Ελλάδα, «εφαρμόζουμε οριζόντια προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του εργατικού μας δυναμικού, δίνοντας έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες».

Δεύτερος άξονας, αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, μέσω στοχευμένων πολιτικών που βασίζονται σε δεδομένα.

Η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι, στην Ελλάδα, «έχουμε τον Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, ο οποίος εντοπίζει τις πραγματικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, σε πραγματικό χρόνο, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα».

Τρίτος άξονας, ενίσχυση των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας.

Όπως είπε η υπουργός, «η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου αφθονία. Ωστόσο, αυτή η αφθονία πρέπει να συνοδεύεται από δίκαιη κατανομή, ώστε όλοι οι πολίτες να επωφεληθούν από αυτήν την επανάσταση. Η κοινή ευημερία πρέπει να είναι ο στόχος μας, ως κυβερνήσεις και ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμφίβολα θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη δημιουργία πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν, όμως, αυτά τα οφέλη δεν μοιραστούν, το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των ανισοτήτων και εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ να μείνουν πίσω».

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι, όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι πραγματικότητα ότι ορισμένες θέσεις εργασίας θα καταστούν παρωχημένες, επισημαίνοντας ότι, τότε, θα πρέπει να παρέμβουμε, για να παράσχουμε ένα ισχυρότερο δίχτυ ασφαλείας γι’ αυτούς τους ανθρώπους, για παράδειγμα με τη μορφή ανανεωμένων συστημάτων επιδομάτων ανεργίας ή μεταβατικών επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις.

«Ωστόσο, αυτή η συζήτηση και αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο της ομιλίας μου, έχει ευρύτερες συνέπειες. Αναλογιστείτε το εξής: Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αντικαθιστά τους εργαζόμενους σε ορισμένους τομείς, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλουν αυτοί οι εργαζόμενοι θα παύσουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στο μέλλον όσον αφορά την καταβολή συντάξεων και τη διατήρηση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Εδώ τίθεται το ερώτημα: Πρέπει οι εταιρείες να υποχρεωθούν να καλύψουν σε κάποιον βαθμό το συγκεκριμένο κενό, καταβάλλοντας εισφορά κοινωνικής ασφάλισης για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης; Αναγνωρίζω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται ως μία μακρινή πραγματικότητα για ορισμένους, ωστόσο εκτιμώ ότι δεν είναι πολύ νωρίς, για να ανοίξουμε αυτήν τη συζήτηση. Ο ρυθμός της αλλαγής που επιφέρει η τεχνολογία είναι ταχύτερος από ποτέ και, αν δεν δράσουμε άμεσα, αυτά τα προβλήματα θα έρθουν στο προσκήνιο, όταν θα είναι πλέον πολύ αργά», σχολίασε η υπουργός.

Στο περιθώριο της Συνεδρίασης, η κ. Κεραμέως πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Mînzatu, με τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Séamus Boland, με τον Κύπριο ομόλογό της Μαρίνο Μουσιούττα, καθώς και με τον Γάλλο ομόλογό της Jean-Pierre Farandou.