Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ: 140 επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους – Στο 7,4% η ανεργία

Περισσότερες από 3.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας προσφέρουν πάνω από 140 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 58η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, οι υποδιοικητές της Υπηρεσίας και ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης.

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Στόχος της διοργάνωσης είναι η άμεση επαφή των υποψηφίων με τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία να ενημερωθούν για διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης.

Κεραμέως: «Περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά τα τελευταία επτά χρόνια»

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στον ρόλο του υπουργείου και της ΔΥΠΑ στη διασύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας.

«Αποστολή του υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ είναι να είμαστε χρήσιμοι για τους πολίτες, να τους βοηθάμε να βρίσκουν δουλειά ή να βρίσκουν καλύτερη δουλειά από αυτή που έχουν. Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να βρίσκουν εργαζομένους», δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.

Αναφερόμενη στην πορεία της ανεργίας, σημείωσε ότι το ποσοστό έχει υποχωρήσει στο 7,4%, χαρακτηρίζοντάς το ως «το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πίσω από τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους.

«Περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά τα τελευταία επτά χρόνια», ανέφερε, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη συνολική προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας, των επιχειρήσεων και της ΔΥΠΑ.

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Η υπουργός έστειλε, επίσης, μήνυμα στήριξης σε όσους συμμετέχουν στην εκδήλωση, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόσβασης κάθε πολίτη σε μια θέση εργασίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του.

Χορμόβα: Πάνω από 13.000 προσλήψεις μέσω των Ημερών Καριέρας

Από την πλευρά της, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, στάθηκε στην ανταπόκριση που έχουν οι «Ημέρες Καριέρας» τόσο από τους υποψηφίους εργαζομένους όσο και από τις επιχειρήσεις.

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Χαρακτήρισε τη διοργάνωση «έναν θεσμό που έχει αγκαλιαστεί από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες», τονίζοντας ότι έχει ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που επικαλέστηκε, περισσότερες από 13.000 προσλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των συγκεκριμένων εκδηλώσεων.

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Η 58η «Ημέρα Καριέρας» συνεχίζει έτσι την προσπάθεια της ΔΥΠΑ να φέρει σε άμεση επαφή επιχειρήσεις και υποψηφίους, με έμφαση στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.