Ελασσόνα: Πάνω από 250 περιστατικά γαστρεντερίτιδας μέσα σε τρεις ημέρες

Περισσότερα από 250 περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφηκαν μέσα σε τρεις μέρες στην Ελασσόνα, με αρκετούς ασθενείς να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα στο σπίτι, ενώ άλλοι νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του kosmoslarissa.gr, τα στοιχεία παρέθεσε ο συντονιστής του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας, Κωνσταντίνος Βατάλης λέγοντας ότι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου εξετάστηκαν 111 άτομα, από τα οποία τα 85 εμφάνιζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Σάββατο προσήλθαν 90 πολίτες, με 72 περιστατικά να αφορούν τη συγκεκριμένη νόσο, ενώ την Κυριακή εξετάστηκαν 80 άτομα, από τα οποία τα 51 παρουσίαζαν σχετικά συμπτώματα.

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Τα συνηθέστερα συμπτώματα ήταν διάρροια, έμετος και πυρετός. Η πίεση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο Κέντρο Υγείας, όπου, σύμφωνα με τον κ. Βατάλη, νόσησαν και εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν αναφερθεί κρούσματα μεταξύ των γιατρών.

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων σε δείγματα νερού δεν έδειξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν σύνδεση με τα περιστατικά. Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

Όπως γράφει το kosmoslarissa.gr ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας δήλωσε ότι ο ΕΟΔΥ είχε ενημερωθεί από την περασμένη Παρασκευή. Δείγματα ελήφθησαν από το δίκτυο ύδρευσης της Ελασσόνας, ενώ, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Αδριαννή Κομνηνά, έλεγχοι έγιναν επίσης στη Γαλανόβρυση και στο Στεφανόβουνο. Νέες δειγματοληψίες αναμένονταν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παρακολούθησης.

Ο κ. Γάτσας ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ιογενούς έξαρσης, σημειώνοντας πως ανάλογα περιστατικά έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, χωρίς οι τότε αναλύσεις να καταδείξουν πρόβλημα στην ποιότητα του νερού. Οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να αποσαφηνιστούν η αιτία και η έκταση της έξαρσης.