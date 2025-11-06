Κεφαλογιάννης: «Η συνεργασία όλων είναι το κλειδί για την επιτυχία απέναντι στα καιρικά φαινόμενα»

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη ενόψει της χειμερινής περιόδου για την Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Αντικείμενό της ήταν ο αποτελεσματικός συντονισμός του κρατικού μηχανισμού και η ενίσχυση της ετοιμότητας ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Ο υπουργός ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία και την ανταπόκρισή τους, τονίζοντας ότι η σύσκεψη δεν αποσκοπεί σε μια τυπική αλληλοενημέρωση, αλλά σε μια «ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση για το πού βρισκόμαστε, τι έχει γίνει σωστά και τι μπορούμε να βελτιώσουμε ενόψει του χειμώνα».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και φέτος θα έχουμε καιρικά φαινόμενα που θα δοκιμάσουν τις υποδομές και τους μηχανισμούς μας. Αυτό που δεν πρέπει να δοκιμαστεί είναι η συνεργασία και ο συντονισμός όλων μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ενώ ανέπτυξε τους πέντε άξονες δράσης για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Οι άξονες αυτοί, είναι η καθαρότητα αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση συντονισμού, η προστασία των κρίσιμων υποδομών, η ενιαία πληροφόρηση και αξιοποίηση επίσημων προβλέψεων, ο εξοπλισμός, οι προμήθειες και η επιχειρησιακή ετοιμότητα καθώς και η επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων «Δάρδανος».

Όπως επεσήμανε, η εμπειρία δείχνει πως τα προβλήματα στην αντιμετώπιση των φαινομένων εντοπίζονται συνήθως στις αρμοδιότητες, στις διαδικασίες και στην επικοινωνία μεταξύ φορέων. «Η λύση δεν είναι να ψάχνουμε ποιος “ευθύνεται”, αλλά να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιος “αναλαμβάνει”. Τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας αποτελούν βασικό εργαλείο πρόληψης και συντονισμού», ενώ σημείωσε πως η έγκαιρη και προληπτική συνεργασία πρέπει να γίνει «κανόνας και όχι εξαίρεση».

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία διασφάλισης της λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών σε κάθε περιοχή: «Νοσοκομεία, σχολεία, αντλιοστάσια, δίκτυα ενέργειας και ύδρευσης, τηλεπικοινωνίες και βασικοί οδικοί άξονες είναι τα “νεύρα” κάθε κοινότητας. Αν κοπεί ένα από αυτά, παραλύει ολόκληρο το σύστημα». Κάλεσε τους δήμους και τις περιφέρειες να επικαιροποιήσουν τους καταλόγους κρίσιμων σημείων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί «ζήτημα επιχειρησιακής ασφάλειας και όχι γραφειοκρατίας».

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός προϋποθέτει κοινή επιχειρησιακή εικόνα: «Η ΕΜΥ είναι ο επίσημος φορέας πρόγνωσης και τα Έκτακτα Δελτία της αποτελούν τη βάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Μαζί με την Επιτροπή Εκτίμησης Καιρικών Φαινομένων, αποτελούν τους δύο θεσμικούς πυλώνες του συντονισμού μας» είπε και κάλεσε όλους τους φορείς να λειτουργούν με ενιαία ροή πληροφόρησης, αποφεύγοντας «δεύτερες πηγές» και παράλληλες προβλέψεις, ώστε «να υπάρχει συνέπεια στις ενέργειες και σαφήνεια προς τους πολίτες».

Αναφερόμενος στις διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεων, ο υπουργός σημείωσε: «Η πρόθεση υπάρχει, αλλά πολλές φορές οι διαδικασίες μάς οδηγούν στο παρά πέντε. Τώρα είναι η τελευταία περίοδος προετοιμασίας πριν τον χειμώνα». Ζήτησε από δήμους και περιφέρειες να ολοκληρώσουν άμεσα τις σχετικές εκκρεμότητες -συμβάσεις αποχιονισμού, προμήθεια αλατιού, συντήρηση στόλου και εξοπλισμού- και να ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία για τυχόν δυσκολίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης του μηχανισμού αλληλοϋποστήριξης μεταξύ δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι «έγκαιρες και αποτελεσματικές, ανεξαρτήτως φορέα».

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη υποβολής των επικαιροποιημένων τοπικών σχεδίων «Δάρδανος» για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων: «Δεν πρόκειται για μια τυπική γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά για πράξη ευθύνης. Τα σχέδια αυτά ενεργοποιούνται στην πράξη, την ώρα της κρίσης». Αναγνώρισε τη συνέπεια της πλειονότητας των δήμων που έχουν ήδη αποστείλει τα σχέδια, καλώντας όσους υπολείπονται να το πράξουν άμεσα. «Όσο πιο ενημερωμένα είναι τα σχέδια, τόσο πιο γρήγορη και αποτελεσματική είναι η αντίδραση. Ας το δούμε όχι ως υποχρέωση, αλλά ως εργαλείο προστασίας των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο υπουργός επισήμανε: «Η διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία συχνά κρίνεται στις λεπτομέρειες. Με καθαρούς ρόλους, προστατευμένες υποδομές, κοινή πληροφόρηση, έγκαιρη ετοιμότητα και ενημερωμένα σχέδια, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ό,τι έρθει».

Χαρδαλιάς: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εφησυχασμού»

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εφησυχασμού, μόνο εγρήγορση». Σχετικά με την πρόληψη ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής είναι για εκείνους πρώτη προτεραιότητα.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε προτάξει και δουλεύουμε 54 αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Αττική. Η Αττική για να θεωρηθεί θωρακισμένη χρειάζεται 106 έργα·54 από αυτά έχουμε ιεραρχήσει και προτάξει στους δημάρχους ως σημαντικά και τα προχωράμε, πιστέψτε με, με προσήλωση η οποία ακολουθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένους ειδικούς χάρτες. Είμαστε από πάνω. Άλλα προχωράνε με μεγαλύτερο ρυθμό, άλλα με μικρότερο. Μέσα στην επόμενη τριετία, θα έχουμε κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά σε περιοχές μεγάλου πλημμυρικού κινδύνου και ταυτόχρονα ωριμάζουμε τις μελέτες για τα υπόλοιπα έργα ώστε να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα στην πολιτική προστασία και στα ζητήματα της πρόληψης, ενώ προσέθεσε ότι «όλοι είμαστε ένα κύτταρο ενός συνολικού οργανισμού. Ο καθένας ας κάνει τη δουλειά του, με την ευθύνη που τον διακατέχει».

Τουρνάς: «Πρέπει να δουλέψουμε σύμφωνα με το δόγμα της Πολιτικής Προαστασίας»

Στο κομμάτι της πρόληψης αναφέρθηκε με τη σειρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι «θα πρέπει να δουλέψουμε σύμφωνα με το δόγμα της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως λειτούργησε αυτοματοποιημένα και το καλοκαίρι» ενώ προσέθεσε ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να συνεχίσει με βάση τη συνεργασία και τον συντονισμό των δυνάμεων όλων των συναρμόδιων φορέων, όπως και κατά την αντιπυρική περίοδο. «Κάπως έτσι θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Να επικαιροποιήσουμε τα σχέδιά μας, έτσι ώστε και το χειμώνα να ανταποκριθούμε με αμεσότητα κι αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα που θα παρουσιάσουν οι μεταβολές του καιρού», κατέληξε ο κ. Τουρνάς, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, τους εθελοντές αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη δράση τους κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Στην αποκατάσταση έδωσε έμφαση από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο Κατσαφάδος ζήτησε τα χρήματα και οι επιδοτήσεις από την Κρατική Αρωγή

Όπως είπε, υπάρχουν πολλοί δήμοι σε όλη την επικράτεια αλλά και στην Αττική που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απευθυνόμενος σε αυτούς τους δήμους ο κ. Κατσαφάδος ζήτησε τα χρήματα και οι επιδοτήσεις από την Κρατική Αρωγή να διαχειρίζονται γρήγορα, και τα έργα να υλοποιούνται άμεσα. «Θα πρέπει όλα αυτά τα έργα αποκατάστασης να έχουν το στοιχείο της ανθεκτικότητας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Παρατηρείται πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει με την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων και πραγματικά είναι πολύ άδικο όταν ένας ολόκληρος μηχανισμός κινητοποιείται», είπε. Παράλληλα ζήτησε από τις τοπικές αρχές να είναι έτοιμοι για την επόμενη μέρα για το κομμάτι της αποκατάστασης. «Θα ήθελα να ζητήσω από τώρα να ετοιμάσετε τις επιτροπές που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε στις απαραίτητες αυτοψίες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. Να είναι έτοιμα τα συνεργεία σας ούτως ώστε με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην άμεση χρηματοδότηση όλων των πολιτών που πιθανώς να πληγούν από μία πιθανή καταστροφή. Το κράτος είναι εδώ, έχει σχέδιο, η Πολιτεία έχει σχέδιο και είναι εδώ για να βοηθήσει και τις υποδομές αλλά και τους πολίτες ούτως ώστε όταν πληγούν από μία φυσική καταστροφή με ταχύτητα να μπορέσουν να επανέλθουν στις συνθήκες κανονικότητας»,κατέληξε.

Σε τέσσερις άξονες έδωσε έμφαση ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Όπως είπε, πρώτος άξονας είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων καθώς, όπως σημείωσε το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων. Δεύτερος άξονας, σύμφωνα με τον κ. Παπαευσταθίου είναι η πρόληψη. Όπως τόνισε χρειάζεται να επενδύσουν στο κομμάτι της πρόληψης, προτάσσοντας την ασφαλή διαβίωση και την ασφαλή κίνηση των πολιτών. «Τρίτος άξονας είναι ο συντονισμός και διυπηρεσιακή συνεργασία. Είμαστε εδώ για να συντονίσουμε αυτό το κομμάτι. Τέλος, τέταρτος άξονας είναι το 112, το νούμερο που σώζει ζωές», υπογράμμισε και προσέθεσε ότι θα πρέπει να γίνεται χρήση και όχι κατάχρηση του 112, ενώ κάλεσε τους δημάρχους να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβείς όταν ζητούν τη χρήση του. «Είμαστε όλοι εδώ και θα παραμείνουμε όλοι εδώ ώστε να μπορέσουμε μαζί με εσάς σε συνεργασία με εσάς να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση», κατέληξε ο κ. Παπαευσταθίου.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης εξήγησε το ρόλο της γενικής γραμματείας, ενώ έδωσε έμφαση στη συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες, η οποία, όπως είπε, «είναι πάρα πολύ σημαντική».

«Είμαστε αμέσως μετά την καταστροφή στο πεδίο και συνεργαζόμαστε με τους δήμους. Η αποκατάσταση δεν είναι μια διαδικασία που μπορεί να τελειώσει σε μία εβδομάδα ή σε δέκα μέρες. Η συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες είναι πάρα πολύ σημαντική», σημείωσε.

Τέλος, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας επισήμανε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σε συνεχή ετοιμότητα, ενώ περιέγραψε αναλυτικά τις δράσεις των στελεχών του ΠΣ. Καταλήγοντας αναφέρθηκε στη σημασία του 112, τονίζοντας ότι σώζει ζωές. «Όσοι πιο πολλοί πολίτες ακούν τις οδηγίες του 112 τόσο λιγότεροι εκτίθενται σε κίνδυνο στα φαινόμενα», είπε.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρος Καμπούρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, ο γενικός Διευθυντής Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, Βαγγέλης Γκουντούφας, ο υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Μπαλάφας, ο συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής, υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Παππάς, διοικητές Πυροσβεστικών Σταθμών Νομού Αττικής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, διοικητές Πυροσβεστικών Σταθμών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων και εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.