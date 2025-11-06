Κρήτη: «Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά από την κακοκαιρία
Σοκάρουν οι εικόνες
Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Κρήτη το απόγευμα της Πέμπτης 6/11 μετατρέποντας τους δρόμους σε «ποτάμια» τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά.
Μάλιστα, κάτοικοι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ η μετακίνηση των οχημάτων κατέστη δύσκολη σε διάφορα σημεία.
Οι οδηγοί, ούτως ή άλλως, σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλουν να είναι προσεκτικοί.
