Κρήτη: «Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά από την κακοκαιρία

Σοκάρουν οι εικόνες

Κρήτη: «Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά από την κακοκαιρία
Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Κρήτη το απόγευμα της Πέμπτης 6/11 μετατρέποντας τους δρόμους σε «ποτάμια» τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά.

Μάλιστα, κάτοικοι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ η μετακίνηση των οχημάτων κατέστη δύσκολη σε διάφορα σημεία.

Οι οδηγοί, ούτως ή άλλως, σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλουν να είναι προσεκτικοί.

