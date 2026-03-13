Κατρίνης μετά την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: “Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ”

Παρέμβαση μέσω ανάρτησης για την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

Ο κ. Κατρίνης κάλεσε για ενότητα και υπογράμμισε ότι “η εσωστρεφεία, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα,” τονίζοντας ότι δεν βοηθάει τους στόχους του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία,” καταλήγει στην ανάρτηση του.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

Η συντριπτικη πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτικη αλλαγή, απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.

Η απαίτηση αυτή της κοινωνίας μας δεσμεύει και μας ενώνει στον κοινό στόχο για τη νικη στις εκλογές και την προοδευτική διακυβέρνηση.

Η εσωστρεφεία, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία.

Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας.