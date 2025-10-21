Καρανίκας: Αποθεώνει τον Άδωνι Γεωργιάδη για το 1566 – “Έχεις καλοπροαίρετη διάθεση, σπάνιο για αριστερό” είπε ο υπουργός Υγείας

Την γραμμή υγείας του 1566 που μπήκε σε λειτουργία πρόσφατα για όλο το ΕΣΥ εξήρε ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας.

Όπως τονίζει ο κ. Καρανίκας, σε ανάρτησή του στα social media, το 1566 έχει μεγάλη αξία και απαλλάσσει τους πολίτες από το κόστος των ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες, όπως λέει εκμεταλλεύονταν την ανάγκη των πολιτών για ραντεβού με χρεώσεις, ενώ ανέφερε και τον Άδωνι Γεωργιάδη στην ανάρτηση του υπογραμμίζοντας ότι “τελικά το 1566 ήρθε από τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό.”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα τονίζει ότι το 1566 είναι μια υπηρεσία που “υπηρετεί τον λαό” και λειτουργεί χωρίς κόστος για τους πολίτες, κάτι που είχε παραμεληθεί μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, εκφράζει την απορία του γιατί αυτή η λαϊκή υπηρεσία δεν εφαρμόστηκε νωρίτερα και αναφέρει ότι, παρά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια το 2018, οι πολίτες συνέχιζαν να πληρώνουν για τις ίδιες υπηρεσίες μέσω ιδιωτικών εταιρειών.

Η ανάρτησή του:



«Το 1566 μας υπηρετεί δωρεάν.

Η ανάρτηση μου δεν θα ευχαριστήσει ούτε θα χαϊδέψει τα φανατικά μυαλά της αυτοαναφορικής δογματικής αριστεράς.

Το 1566

είναι αριθμός τηλεφώνου,

είναι για την υγεια μας,

είναι δωρεάν,

υπηρετεί τον λαό &

άρχισε να λειτουργεί από προχθές.

Χρειάστηκα να κάνω μια ερώτηση και να κλείσω ραντεβού και δεν υποχρεώθηκα να πληρώσω τα κοράκια των ιδιωτικών εταιριών της πενταψήφιας υπηρεσίας που πλούτιζαν εις βάρος μου όπως και εις βάρος του λαού.

Αυτή η εκμετάλλευση και κοροϊδία του λαού υπήρχε μέχρι σήμερα.

Το ερώτημα μου και η ένσταση μου:

Γιατί αυτό το λαϊκό μέτρο δεν έγινε τόσα χρόνια ;

Έψαξα να δω αν υπήρχε σε κάποια μας δέσμευση από κάποιο μνημόνιο αλλά δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο.

Αν υπάρχει να μου το πείτε να ζητήσω ειλικρινά συγνώμη.

Αλλά και δέσμευση να υπήρχε θα υπήρχε προφανώς μέχρι το Μάιο του 2018 που ο Τσιπρας μας έβγαλε από τα μνημόνια και μας έβαλε ξανά στην αγορά.

Από το 2018 που έληξε το μνημόνιο γιατί έπρεπε να πληρώνουμε στις ιδιωτικές εταιρίες για να κλείσουμε ένα ραντεβού;

Τελικά ο 1566 ήρθε απο τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό.

Αν θέλουμε να κάνουμε κριτική ας είναι πολιτική και με στοιχεία.

Λοιπόν το 1566 άρχισε να λειτουργεί και αυτό μας σώνει από χρήμα που δίναμε στις ιδιωτικές εταιρίες.

Το διαδίδουμε για καλό μας».

Η απάντηση Γεωργιάδη

Σε ανάρτηση-απάντηση του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι είχε παρεξηγήσει τον Νίκο Καρανίκα χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα καθώς ο Νίκος Καρανίκας έχει πάντα -όπως επισημαίνει- επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση στις συζητήσεις τους, παρά τις ιδεολογικές διαφωνίες. Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του @atsipras απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 21, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του @atsipras, απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας διαφωνίες, διότι έχει πάντα επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση, πράγμα σπάνιο για έναν Αριστερό