Καλαφάτης: «Ανάσα» στην κοινωνία τα μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη του 2030

Στη στήριξη της κοινωνίας μέσα από τα μέτρα συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, αλλά και στο αναπτυξιακό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και στην εκπομπή «Μετά τις Ειδήσεις».

Όπως υποστήριξε, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις απευθύνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

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«Η στήριξη της κυβέρνησης προς την κοινωνία και τους πολίτες είναι διαρκής», ανέφερε ο Σταύρος Καλαφάτης, προσθέτοντας ότι τα νέα μέτρα δίνουν «ανάσες» στους πολίτες και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη οικονομία.

«Διεθνές πρόβλημα η ακρίβεια»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο υφυπουργός Ανάπτυξης τη χαρακτήρισε διεθνές πρόβλημα, το οποίο συνέδεσε με τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις διαδοχικές κρίσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις πιέσεις στην αγορά τόσο με μέτρα κατά της αισχροκέρδειας όσο και με πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ των φορέων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, ενώ υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του «μαύρου» χρήματος, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο Σταύρος Καλαφάτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις 670.000 νέες θέσεις εργασίας που, όπως σημείωσε, δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

«Η Θεσσαλονίκη παίρνει όσα αξίζει και δικαιούται»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης στα έργα που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι η πόλη βιώνει τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή αλλαγή των τελευταίων πέντε δεκαετιών.

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«Αυτά τα οποία έχει δει η Θεσσαλονίκη σε επίπεδο υλοποίησης έργων υποδομής τα τελευταία χρόνια δεν τα έχει δει εδώ και 50 χρόνια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι έως το 2030 να έχει εξελιχθεί σε μια σύγχρονη περιφερειακή πόλη, ανταγωνιστική σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής.

Όπως επισήμανε, η νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία των τριών πανεπιστημίων, του ΕΚΕΤΑ, του ΝΟΗΣΙΣ και πολυεθνικών εταιρειών τεχνολογίας, οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις στην πόλη.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες υποδομές, όπως το Μετρό, το FlyOver και τα νέα φιλοπεριβαλλοντικά λεωφορεία, που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστούν τη Θεσσαλονίκη πιο σύγχρονη και λειτουργική.

Το σχέδιο «30+ έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030»

Ο Σταύρος Καλαφάτης παρουσίασε το master plan «30+ έργα για τη Θεσσαλονίκη του 2030», το οποίο χαρακτήρισε συνεκτικό και ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης.

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Το πλάνο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους τομείς των υποδομών, της υγείας και της πρόνοιας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των αστικών αναπλάσεων.

Μεταξύ των έργων ξεχώρισε το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που υλοποιείται με τη συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, καθώς και το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο.

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Όπως εξήγησε, οι δύο νέες μονάδες, μαζί με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, θα διαμορφώσουν ένα «Πάρκο Υγείας» στη δυτική πλευρά της πόλης.

Επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ και περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας

Στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το αναπτυξιακό βάρος πέφτει στις νέες τεχνολογίες, με τη συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ, της Technopolis και του ThessINTEC, του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Καλαφάτη, η χρηματοkerkματοδότηση του ThessINTEC έχει εξασφαλιστεί μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης και ανέρχεται σε 30,3 εκατ. ευρώ.

Το έργο εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικό καθεστώς για επιχειρήσεις που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στις αλλαγές του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με τις νέες τεχνολογίες να τοποθετούνται στο επίκεντρο.

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, όπως ανακοίνωσε, σχεδιάζεται ειδικό καθεστώς ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος.

Ο Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε, τέλος, τη σημασία αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, φέρνοντας ως παράδειγμα το νέο διεθνές κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης της Deloitte στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα τρία αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.

«Εκτός από τα έργα υποδομής, χτίζουμε και τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος», κατέληξε.