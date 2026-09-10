Συγκινεί η κουμπάρα του Γιώργου Μαζωνάκη – Γνωρίστηκαν στο Voice και της βάπτισε την κόρη

Με ένα βίντεο γεμάτο κοινές στιγμές αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η κουμπάρα του, Μαρίνα Μεμουσάι, περιγράφοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που τους ένωνε.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί πριν από αρκετά χρόνια στο The Voice. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά σε μια βαθιά φιλία και, τελικά, σε μια σχέση οικογενειακής αγάπης.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βαπτίσει την κόρη της Μαρίνας Μεμουσάι, Λεάνδρα, με την ίδια να τον αποκαλεί «νονό μας», «φίλο μας» και «μέντορά μας».

«Πριν από δύο ημέρες μιλούσαμε και γελούσαμε»

Στο μήνυμα που συνόδευσε το βίντεο, η Μαρίνα Μεμουσάι αναφέρθηκε στις στιγμές που μοιράστηκαν, αλλά και στο πόσο ξαφνικός και οδυνηρός ήταν ο αποχωρισμός τους.

«Μεγάλε μου άνθρωπε… Νονέ μας… φίλε μας… και μέντορά μας! Τι να πω; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω τη στεναχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις… Πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ… πόσο άδικο, πόσο τραγικό… δε σου άξιζε!», έγραψε.

Μιλώντας για τη σχέση που είχαν αναπτύξει, σημείωσε ότι από δύο άνθρωποι που αρχικά ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, κατάφεραν να γίνουν οικογένεια.

«Πόσο πόνο και πόση στεναχώρια έχουμε μοιραστεί; Πόσα πράγματα μου έχειényς πει και πόσα σου έχω πει; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια… Εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι και γίναμε ΕΝΑ!», ανέφερε.

«Η Λεάνδρα θα μεγαλώσει με όλες τις στιγμές μας»

Ξεχωριστή θέση στο μήνυμά της είχε η μικρή Λεάνδρα, με τη Μαρίνα Μεμουσάι να υπόσχεται ότι η κόρη κατο

θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ποιος ήταν ο νονός της.

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«Η Λεάνδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για σένα, για τα κατορθώματά σου και για το τι άνθρωπος ήσουν!», έγραψε.

Κλείνοντας, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με λόγια βαθιάς αγάπης:

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«Αναπαύσου εν ειρήνη… θα μας λείψεις πολύ… Με αγάπη, το Λεανδράκι σου, η Μαρίνα και ο Στέφανος… Κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε…».

Δείτε το βίντεο:

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