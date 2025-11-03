Καλαφάτης: «Η ΝΔ βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή γιατί τηρεί έναν αξιακό κώδικα»

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη πατριωτική, φιλελεύθερη, λαϊκή παράταξη», υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση φίλων και στελεχών της ΝΔ, ενόψει των επερχόμενων εσωκομματικών εκλογών.

Ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι η ΝΔ παραμένει για μισό αιώνα «ζωντανή και δυνατή γιατί έχει ανθρώπους που κρατούν αναμμένη τη φλόγα της ελπίδας, του φωτός και της αλήθειας». Ο υφυπουργός μίλησε για το αξιακό υπόβαθρο της ΝΔ, στη διαδρομή της από την ίδρυσή της το 1974 και στα αποτελέσματα της κυβερνητικής της πορείας τα τελευταία χρόνια.

«Η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια κινείται, λειτουργεί μέσα σε ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον με αναταράξεις, οι οποίες συμβαίνουν με ραγδαίους ρυθμούς και με ένα πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια που δυστυχώς η τοξικότητα και ο λαϊκισμός περισσεύουν. Σε αυτόν τον δύσκολο το διεθνές αλλά και το εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια στέκεται όρθια και με το παραπάνω θα έλεγα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το μόνο κεντροδεξιό κόμμα σε όλη την Ευρώπη που διοικεί αυτοδύναμα. Δεν είναι τυχαίο ότι για δέκα χρόνια, δέκα χρόνια η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι τον δεύτερο χρόνο της δεύτερης τετραετίας, δηλαδή βαδίζουμε στον έβδομο χρόνο της κυβέρνησης της χώρας, ουσιαστικά έχει διπλό σκορ, διπλή διαφορά, από τον δεύτερο.

Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία σε πολύ δύσκολες περιστάσεις έχει καταφέρει, με όποια λάθη έχει κάνει, να κρατάει τη χώρα ψηλά. Έτυχε να διαχειριστεί κρίσεις οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί και παράλληλα ξεκίνησε να θεραπεύει παθογένειες που ταλαιπωρούσαν τη χώρα επί δεκαετίες».

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του, ο κ. Καλαφάτης έκανε εκτενή αναφορά στην ιστορική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στο «νήμα πολιτικής ζωής που δίνει νόημα ζωής στην ίδια την Ελλάδα», σημειώνοντας πως «η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή γιατί τηρεί έναν αξιακό κώδικα που ενώνει την πατρίδα, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη».

«Η κυβέρνηση προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες έμοιαζαν ανέφικτες»

Αναφερόμενος στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι η ΝΔ «στάθηκε όρθια σε εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες», διαχειριζόμενη με επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις: «την υβριδική κρίση στα σύνορα του Έβρου, την πανδημία του κορωνοϊού και την ενεργειακή κρίση». Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις «που για δεκαετίες έμοιαζαν ανέφικτες», όπως η ασφάλεια στα πανεπιστήμια και η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στην αμυντική πολιτική, κάνοντας λόγο για «το πρώτο στην ιστορία δωδεκαετές πρόγραμμα αμυντικής θωράκισης της χώρας ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ», με την προμήθεια και αναβάθμιση μαχητικών αεροσκαφών, φρεγατών και την ανάπτυξη του τεχνολογικού θόλου «Ασπίδα του Αχιλλέα». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής: «οριοθέτηση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, στρατηγικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία, ανάπτυξη θαλάσσιας οικονομίας και θαλάσσιων πάρκων».

Στο ίδιο πλαίσιο έκανε λόγο για «μια αυστηροποιημένη μεταναστευτική πολιτική, που υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση» και τόνισε πως η Ελλάδα «διαφύλαξε τα σύνορά της με αποφασιστικότητα και ολοκληρώνει το τείχος στον Έβρο».

Αναφερόμενος στην οικονομία, σημείωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πέτυχε «υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών, μείωση της ανεργίας από 19% σε κάτω από 8% και αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,4%». Επισήμανε ακόμη «την ίδρυση 64.000 νέων επιχειρήσεων, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και τη φορολογική ανακούφιση πολιτών και επαγγελματιών». Αναφερόμενος στον όρο «σύγχρονος πατριωτισμός» τόνισε μεταξύ άλλων αυτός προϋποθέτει «να σέβεσαι τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών. Το να δημιουργείς μια ισχυρή οικονομία. Το να μπορέσεις να βοηθάς στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων χωρίς να επιβάλλεις νέους φόρους, όσο αντίθετα να μειώνεις φόρους. Το να δημιουργείς εκεί που πριν από έξι χρόνια ήσουν ο παρίας της Ευρώπης. Μια ισχυρή οικονομία και μια ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις, εξαγωγές, άξεις τουρισμού, μείωσης ανεργίας. Αυτό ναι. Αυτό είναι μια μορφή σύγχρονου πραγματικού πατριωτισμού. Και αυτό το έκανε η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε βαθιά στο μυαλό μας».

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε και στα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, όπως «η μηδενική φορολογία για νέους έως 25 ετών, η θέσπιση του προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία, η στήριξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων και η αναβάθμιση των δομών φροντίδας». Αναγνώρισε ότι «η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα», αλλά υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί διαρκώς και απαρίθμησε τα μέτρα στήριξης που λήφθηκαν, «με επιστροφές ενοικίων, επιδόματα, ελέγχους στην αγορά και πρόστιμα σε πολυεθνικές».

Για το στεγαστικό, σημείωσε ότι «διατέθηκαν πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ μέσα από προγράμματα όπως το «Σπίτι μου», φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα για ανακαινίσεις». Για την ενεργειακή πολιτική, υπογράμμισε ότι «στηρίχθηκαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με 130 εκατομμύρια ευρώ, επιδόματα θέρμανσης και προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιό του, ο υφυπουργός εξήγησε ότι «το αντικείμενο της έρευνας και της καινοτομίας είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί συνδέει το πλούσιο επιστημονικό προϊόν των ερευνητικών μας κέντρων με την πραγματική οικονομία». Ανέφερε τη λειτουργία του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, το ένα από τα επτά ευρωπαϊκά «εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης» που δημιουργείται στο Λαύριο με 30 εκ. και ο υπερυπολογιστής στη Δυτική Μακεδονία με 60 εκ. ευρώ, το πρόγραμμα «Θώραξ» για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, αλλά και «την επιτυχία του Εθνικού Αστεροσκοπείου που έστειλε και επανέφερε σήμα σε δορυφόρο σε συνεργασία με τη NASA και την ESA». Αναφέρθηκε ακόμη στις «στρατηγικές συνεργασίες με την Google και την OpenAI για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και νέων επιχειρηματιών στην ασφαλή και ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης».

«Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή με υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη»

Ξεχωριστή αναφορά είχε στην ομιλία του ο υφυπουργός στη Θεσσαλονίκη και σε «έργα που αλλάζουν την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα: στο Μετρό, το flyover, τον προαστιακό που θα γίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στα νέα δρομολογημένα δύο νέα νοσοκομεία -Παιδιατρικό και Ογκολογικό-, το Μουσείο Ολοκαυτώματος και τον νέο χώρο πρασίνου στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό». Όπως είπε, «η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή με υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη».

«Ο σκοπός της αποψινής συνάντησης δεν ήταν ούτε για να συσπειρωθούμε, ούτε για να εμπνεύσει ο Σταύρος εσάς. Νιώθω πολύ ταπεινά και ειλικρινά ότι δεν είμαι ο κατάλληλος να το κάνω αυτό. Γιατί ξέρω ότι ο καθένας και η καθεμία από εσάς έχει ζωντανή τη φλόγα της Νέας Δημοκρατίας» είπε Σταύρος Καλαφάτης και συνέχισε:

«Είμαστε εδώ γιατί, μέσα στην καρδιά μας, είναι αναμμένη η φλόγα της αγάπης για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω όλοι μαζί, ενωμένοι, να προχωρήσουμε για μεγάλες νίκες. Νιώθω πραγματική ευλογία, τιμή και περηφάνια που υπηρέτησα και υπηρετώ την πατρίδα μου από θέση ευθύνης. Είναι χαρά μου και τιμή που την υπηρέτησα στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, του Αντώνη Σαμαρά και τη διακονώ σήμερα στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του σημερινού και αυριανού πρωθυπουργού. Να κρατήσουμε ψηλά τη δάδα, τον πυρσό της αγάπης για τη Νέα Δημοκρατία και να παλέψουμε όλοι μαζί για μια σύγχρονη, πατριωτική και φιλελεύθερη Ελλάδα».