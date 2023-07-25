Υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων

Με 208 ψήφους «υπέρ», έναντι 68 «κατά» και 24 «παρών» ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την «Άρση των περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού», υπερβαίνοντας το μέτρο των τουλάχιστον 200 θετικών ψήφων που απαιτεί η συνταγματική διάταξη.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, το σχέδιο νόμου υπερψηφίστηκε επί της Αρχής, των άρθρων και στο σύνολό του από τους βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΚΚΕ, ενώ Σπαρτιάτες και Ελληνική Λύση τάχθηκαν με το «παρών».

