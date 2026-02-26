Ηλιόπουλος: «Ο Βορίδης σήκωσε τα μπετά, ο Αυγενάκης έκανε 7 πανωσηκώματα»

Στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής Α’ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρθηκε κατά την έναρξη της παρέμβασής του στη δικαστική εξέλιξη για τις υποκλοπές και το Predator.

Όπως τόνισε, «το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει την υπόθεση εκ νέου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με το ερώτημα διερεύνησης ποινικών ευθυνών και αναβάθμισης σε κακούργημα», υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση δεν “έκλεισε”, όσο κι αν η ΝΔ προσπάθησε να τη θάψει.

Περνώντας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε ότι η καρδιά του σκανδάλου είναι ένας μηχανισμός παράνομης πρόσβασης σε επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα, στη βάση παράνομων/πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας. Τα δεδομένα, όπως σημείωσε, είναι διαθέσιμα από την πρώτη στιγμή και αποτυπώνουν εκρηκτική αύξηση δικαιούχων, ιδιαίτερα στην Κρήτη, με ιδιωτικούς βοσκοτόπους -ακόμη και χωρίς ζώα- σε μεγέθη που δεν μπορούν να εξηγηθούν ως «παράπλευρες απώλειες», αλλά ως οργανωμένη, συστηματική πρακτική. Είπε χαρακτηριστικά πως «δεν γίνεται από το ‘17 έως το ‘20 ο αριθμός δικαιούχων στο σύνολο να έχει αυξηθεί 479%, ο αριθμός δικαιούχων στη Κρήτη να έχει αυξηθεί 708% και οι ιδιωτικοί βοσκότοποι στο σύνολο να έχουν αυξηθεί 1.207%» και όλα αυτά να θεωρούνται «κάποιες παράπλευρες απώλειες κάποιων έξω από το σύστημα». «Αυτό δείχνει μέσα στην καρδιά του συστήματος, τόνισε.

Στη συνέχεια ο Νάσος Ηλιόπουλος επισήμανε ότι «ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ εντοπίζει το σκάνδαλο ήδη από το 2020. Ο κ. Βάρρας, μετά από καταγγελίες και με συμβολή υπηρεσιακών στελεχών, «ανακοινώνει τον Σεπτέμβρη του ‘20 ότι με μία μεθοδολογία που ακολούθησε για τους ελέγχους, βρήκε ακριβώς αυτή την απάτη. Την απάτη δηλαδή όπου κάποιοι μπαίνουν στο εθνικό απόθεμα με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας». «Και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς προχωρά στο αυτονόητο: αποστέλλει υποθέσεις στον εισαγγελέα» προσέθεσε ο βουλευτής της ΝΕΑΡ και συνέχισε: «Από εκεί και πέρα, η πολιτική αλυσίδα ευθύνης είναι συγκεκριμένη. Ο κ. Βορίδης απομακρύνει τον κ. Βάρρα, ενώ στη Βουλή απαντά -κόντρα στην πραγματικότητα των ελέγχων και στη θεσμική υποχρέωση του Οργανισμού- ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να ελέγχει τίτλους ιδιοκτησίας: Τη στιγμή που έχει βρεθεί το σκάνδαλο, τη στιγμή που έχουν γίνει η πρώτη έλεγχοι, τη στιγμή που έχουν σταλεί οι πρώτες υποθέσεις στη Δικαιοσύνη, ο κ. Βορίδης διώχνει τον Βάρρα. Στη συνέχεια αλλάζει η εγκύκλιος των ελέγχων και ο κύριος Βορίδης απαντάει στη Βουλή ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να ελέγχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή αυτό το οποίο ακριβώς ήταν η καρδιά του σκανδάλου», σημείωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος και προσέθεσε: «Στη συνέχεια, η κυβέρνηση της ΝΔ αλλάζει τις σχετικές εγκυκλίους ελέγχων, ώστε να μην γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι εκεί ακριβώς που βρίσκεται ο πυρήνας της απάτης.

Οι καταθέσεις των κ. Λιβανού και κ. Γεωργαντά, αντί να “καθαρίσουν” τη ΝΔ, την εκθέτουν: δείχνουν ότι υπήρχε γνώση, υπήρχε δυνατότητα ελέγχων, υπήρχε διαδρομή ευρημάτων και δεσμεύσεων». Συγκεκριμένα ο Νάσος Ηλίόπουλος ανέφερε πως «ο κύριος Γεωργαντάς στην κατάθεσή του εξήγησε όχι μόνο αν μπορεί να ελέγχεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς -που ξαναλέω είναι ο πυρήνας του σκανδάλου στο εθνικό απόθεμα-, αλλά ότι πρέπει και ότι μπορεί να γίνει και αυτό». Και μετά έρχεται η περίοδος Αυγενάκη, όπου -όπως τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος- το σκάνδαλο απογειώνεται: «επί Βορίδη πέφτουν τα μπετά. Ο Αυγενάκης κάνει επτά πανωσήκωμα κανονικά, εφτά πανωσήκωμα σε χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ». Με fast track διαδικασίες, με πολιτικές πιέσεις και με μαζικές αποδεσμεύσεις, πληρώνονται χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ, μετατρέποντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε όχημα κανονικοποίησης μιας πρακτικής που η ίδια η υπηρεσία είχε ήδη εντοπίσει ως απάτη».

Το σκάνδαλο δεν είναι παρελθόν, τόνισε ο κ, Ηλιόπουλος: «Συνεχίζεται και σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα», όπως είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος, είναι η υπόθεση της ομάδας Χιλετζάκη «-αγροτοσυνδικαλιστή της ΝΔ με στενές σχέσεις με τον κ. Αυγενάκη- που σήμερα κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση. Στην ίδια ομάδα εμφανίζονται ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί το 2022 από ελέγχους της κυρίας Τυχεροπούλου, αποδεσμεύτηκαν από το 2023 και μετά, πληρώνονται έως σήμερα, και τα ξαναβρίσκουμε στη δικογραφία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια στιγμή, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφέρονται στη δικογραφία και στις επισυνδέσεις παραμένουν στις θέσεις τους, χωρίς ούτε καν πειθαρχική διαδικασία: βλέπουμε ένα πανηγύρι το οποίο συνεχίζεται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο Νάσος Ηλιόπουλος είπε: «Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και υπογράφουμε ένα πόρισμα το οποίο για τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη ζητάει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα αδικήματα της συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργειας σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».