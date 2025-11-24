Η «Ιθάκη» του Τσίπρα ανοίγει πόλεμο: Τι λένε Πολάκης, Παππάς και Χαρίτσης

Ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική συζήτηση άνοιξε η κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην πρωθυπουργός στις 762 σελίδες του βιβλίου, προσπαθεί να κάνει έναν αναλυτικό απολογισμό της περιόδου 2015-2023, καταγράφοντας γεγονότα, εσωτερικές συγκρούσεις, πρόσωπα και λάθη – όπως παραδέχεται – που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαδρομή του κόμματος και της διακυβέρνησης. Ωστόσο οι αποκαλύψεις του έχουν προκαλέσει ποίκιλλες αντιδράσεις σε πολλούς από τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής.

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι μία αυτοβιογραφική αφήγηση ή ένας απολογισμός. Το βιβλίο ήδη έχει μετατραπεί σε πολιτικό γεγονός λόγω των αποκαλύψεων που περιλαμβάνει, ιδιαίτερα στο πλαίσιο και της εν εξελίξει ανασύνθεσης του χώρου της Κεντροαριστεράς, φέρνοντας στην επιφάνεια ξανά παλιές συγκρούσεις, προσωπικές στρατηγικές, λανθασμένες επιλογές και αναθεωρημένες σχέσεις.

Λόγω των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει το βιβλίο, φαίνεται πως αυτή είναι η αρχής μίας συζήτησης για το τι πραγματικά συνέβη την τελευταία 20ετία και ποιος τελικά χρεώνεται ή διεκδικεί την πολιτική «Ιθάκη» του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αιχμηρό ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Πάντα πουλούσε παραμύθι. Εάν μας λέει πως είμαι τόσο κακός στην επιλογή συνεργατών, που τα ¾ όσων επέλεξα ήταν ανίκανοι, τότε με αυτή του τη δήλωση, πώς θα ξαναδιεκδικήσει ψήφο;»

Η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι: «Το επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα», καθώς είναι βέβαιη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα γυρίσει στην πολιτική.

«Αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία. Εγώ είδα μία πολύ μεγάλη αλαζονεία, ούτε μία ”συγνώμη” μέσα σε 750 σελίδες. Όταν ρίχνεις το πλοίο στα βράχια και είσαι ο καπετάνιος, δεν είναι τόσο έντιμο να το χρεώνεις στο πλήρωμα», ανέφερε από πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης.

Τεράστιο το ενδιαφέρον για το βιβλίο

Στο βιβλιοπωλείο του οίκου που έχει εκδώσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα συμβαίνει το αδιαχώρητο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Από το πρωί έχουν πουληθεί 30.000 αντίτυπα, με τους αναγνώστες που έχουν προπαραγγείλει το βιβλίο να έρχονται από μακριά ώστε να το προμηθευτούν, ενώ είναι ήδη έτοιμες τέσσερις ανατυπώσεις.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του ρίχνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζημιάς στην δημόσια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στη στάση του Παύλου Πολάκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όπως αναφέρει, ο Πολάκης «υποβάθμιζε την αξία των εμβολίων» και δημοσίως αμφισβητούσε τις συστάσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, κάτι το οποίο υπονόμευε τη γραμμή ευθύνης που προσπαθούσε να εκφράσει το κόμμα.

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός αποδοκιμάζει τον κ. Πολάκη για τη φραστική επίθεση που είχε εξαπολύσει το 2019 στον υποψήφιο τότε ευρωβουλευτή της ΝΔ, Στέλιο Κιμπουρόπουλο, αλλά και αργότερα για τη στοχοποίηση 13 δικαστών και 15 δημοσιογράφων στο διαδίκτυο. Επίσης επικρίνει την «εκβιαστική απαίτησή του για στελέχωση του ψηφοδελτίου των Χανίων από φιλικά σε εκείνον πρόσωπα, ώστε όχι απλά να εκλεγεί ο ίδιος αλλά να περιορίσει την πιθανότητα εκλογής του Σταθάκη που ανήκε στην άλλη πλευρά της εσωκομματικής σκακιέρας».

Η συγκεκριμένη κριτική πυροδότησε την πρώτη ισχυρή αντίδραση, καθώς ο Παύλος Πολάκης, με μια αιχμηρή και ειρωνική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για ψεύδη και ανακρίβειες. Τόνισε μάλιστα ότι επιμένει στην «ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 2023, που (δήθεν) αποτέλεσε την αφορμή για την προσωρινή μου απομάκρυνση από τα ψηφοδέλτια», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα επανέλθει με νέα απάντηση το επόμενο διάστημα.

Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι θα έπρεπε να είχε ζητήσει από τον Νίκο Παππά να μην κατέβει ως υποψήφιος στις εκλογές, μετά την καταδίκη του από την ελληνική Δικαιοσύνη σχετικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. «Εκ των υστέρων θεωρώ πως όφειλα να του ζητήσω να διευκολύνει, πρώτα το κόμμα και έπειτα τον ίδιο, αποσύροντας την υποψηφιότητά του. Κι αυτό επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης είχε επιδείξει μια απαράδεκτη επιπολαιότητα», σημειώνει

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε αυτή η δήλωση στον πρώην υπουργό, ο οποίος παρόλο που προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους σχολίασε: «Αυτό είναι μια φράση η οποία ακουμπάει την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο. Όπου λέει ότι υπήρχε η σκέψη αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια. Πρώτευσα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, οπότε νομίζω ότι απεφάνθη ο λαός».

Η διαδοχή

Μιλώντας για το χάσμα και την αμηχανία που επικρατούσαν το 2023 στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει δύο κομβικές πολιτικές κινήσεις που καθόρισαν το παρασκήνιο της διαδοχής. Όπως σημειώνει, πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου να αναλάβει την καθοδήγηση της προεκλογικής καμπάνιας και να εκπροσωπήσει το κόμμα στο debate των αρχηγών μετά το σοκαριστικό 20%, όμως εκείνη αρνήθηκε. Παράλληλα, ζήτησε από τον Αλέξη Χαρίτση να είναι υποψήφιος για την ηγεσία μετά τις δεύτερες εκλογές, αλλά ούτε εκείνος δέχθηκε, καλώντας τον Τσίπρα να μην αποχωρήσει

Ο Αλέξης Χαρίτσης από πλευρά του επιβεβαίωσε τα γραφόμενα του πρώην πρωθυπουργού.

Η «Απρόβλεπτη» Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο πρώην πρωθυπουργός μιλά με εξαιρετικά αιχμηρό τρόπο για την τότε πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία χαρακτηρίζει «αυτοκαταστροφική», «απρόβλεπτη» και «εμμονική». Παραδέχεται ότι «μετάνιωσε» που της έδωσε τον δρόμο προς την προεδρία της Βουλής, κατηγορώντας την πως τελικά συντάχθηκε με το ρεύμα που υποστήριζε την έξοδο από το ευρώ

«Bλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: Να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού», σχολίασε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι άλλο γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του

Στο βιβλίο του, ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι η Νέα Δημοκρατία αξιοποίησε προεκλογικά, το 2023, την «ελαφρότητα» του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος είχε συνυπογράψει με άλλα στελέχη της «Ομπρέλας» ένα κείμενο που περιείχε προτάσεις για την καθιέρωση τοπικών νομισμάτων.

Και μάλιστα, όπως σημειώνει επικριτικά, τη θεώρησαν αυτή την πρόταση «τόσο λαμπρή ώστε την έδωσαν και στη δημοσιότητα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σημείο όπου ο Τσίπρας αποκαλύπτει πως επιχείρησε να αποτρέψει τον Στέφανο Κασσελάκη από το να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει, ο Κασσελάκης τον επισκέφθηκε στο σπίτι του μαζί με τον σύντροφό του και του παρουσίασε το βίντεο της υποψηφιότητάς του, εκφράζοντας την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα εκλεγεί «όχι μόνο πρόεδρος, αλλά και μελλοντικός πρωθυπουργός»

«Υπερφίαλη» χαρακτήρισε τη στάση του ο πρώην πρωθυπουργός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διέκρινε την αναπόφευκτη σύγκρουση από εκείνη την στιγμή.

Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δική του εκδοχή για το 2015, το έτος που καθόρισε την πορεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Περιγράφει τον Γιάνη Βαρουφάκη ως «ακατάλληλο» για τις απαιτήσεις της διαπραγμάτευσης, κατηγορώντας τον για «ματαιοδοξία» και για συμπεριφορές που οδήγησαν σε αδιέξοδα. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι αποφάσισε να περιορίσει τον ρόλο του Βαρουφάκη όταν εκείνος ζήτησε την απομάκρυνση του Γιώργου Χουλιαράκη από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επίσης ο πρώην πρωθυπουργός αφιέρωσε μέρος του βιβλίου σε διεθνής ηγέτες, οι οποίοι – κατά τη δική του μαρτυρία – στήριξαν την ελληνική προσπάθεια: την Άγκελα Μέρκελ και τον Μπαράκ Ομπάμα. Η αναφορά στον ρόλο της Μέρκελ ως αντίβαρο στον Σόιμπλε και η εξιστόρηση των τηλεφωνημάτων Ομπάμα αναδεικνύουν την εικόνα ενός δραματικού παρασκηνίου που εξακολουθεί να διχάζει.