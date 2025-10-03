Global Sumud Flotilla: Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας προς την ισραηλινή πλευρά, με αφορμή τη στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Παράλληλα, αντιπροσωπεία της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ επισκέφθηκε το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες, προκειμένου να τους παρέχει συνδρομή και να διευκολύνει τις διαδικασίες για τον ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ αναφέρει: «Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού, που στρεφόταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».