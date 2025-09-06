Γκιουλέκας: Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα αλλάζουν σελίδα με σχέδιο, συνέργειες και έργα που προχωρούν

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα με έργα, συνέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όσο πιο γρήγορα δυναμώνει η Βόρεια Ελλάδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για ολόκληρη την πατρίδα», τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας από το βήμα των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Με σχέδιο και αποφασιστικότητα, αξιοποιούμε τη στρατηγική γεωπολιτική θέση της Μακεδονίας και της Θράκης, ενισχύουμε τις υποδομές με έργα όπως το Μετρό, το Flyover, η αναβάθμιση των λιμένων και των συνοριακών σταθμών και μετατρέπουμε την Θεσσαλονίκη σε πόλη-στρατηγείο, κόμβο εμπορίου, καινοτομίας, παιδείας και πολιτισμού.

Το όραμά μας γίνεται πράξη μέσα από συνεργασία, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, προσελκύουμε διεθνείς επενδύσεις, ενισχύουμε τα Πανεπιστήμια και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και αναδεικνύουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Η Μακεδονία και η Θράκη δεν είναι πια η παραμεθόριος της Ελλάδας αλλά η πύλη της χώρας προς την Ευρώπη και τον κόσμο. Με σχέδιο και πίστη στις δυνάμεις μας, ανεβάζουμε τον τόπο μας ψηλότερα, με την πρώτη εικόνα μιας ουσιαστικής μεταβολής να γίνεται ήδη ορατή.