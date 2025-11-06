Γκίλφοϊλ: «Προσβλέπω στην ενίσχυση της διαρκούς φιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας»

Το δικό της σχόλιο για την πρώτη της εβδομάδα στην Ελλάδα έκανε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων προσβλέπει στην ενίσχυση της διαρκούς φιλίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, έγραψε «Αυτή την εβδομάδα, είχα την τιμή να παρουσιάσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα. Τιμή μου να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, διορισμένος από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Προσβλέπω στην ενίσχυση της διαρκούς φιλίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας».