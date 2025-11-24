“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Γεροβασίλη: «Αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στο εγχείρημα του θα τοποθετηθώ αμέσως»

Τι ανέφερε στις δηλώσεις της

Γεροβασίλη: «Αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στο εγχείρημα του θα τοποθετηθώ αμέσως»
Θέση για το τι θα κάνει εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει το νέο του κόμμα πήρε η Όλγα Γεροβασίλη.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στην εκπομπή “Πίσω από τις Γραμμές” του Action 24 για τις κινήσεις τις όταν γίνει κάτι τέτοιο. «Εκτιμώ πολύ τον Αλέξη Τσίπρα και δεν θα του υποδείξω τι θα κάνει. Αν και όποτε κάνει το εγχείρημα αυτό θα τοποθετηθώ αμέσως. Δεν μου αρέσει να μιλήσει υποθετικά» ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε τόσο για τον Γιάνη Βαρουφάκη, όσο και την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας.

