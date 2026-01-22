Γεραπετρίτης για το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ: “Η Ελλάδα συντάσσεται με την ΕΕ”

Η Ελλάδα πήρε την απόφαση να μην συμμετάσχει στο λεγόμενο “Συμβούλιο Ειρήνης” του Ντόναλντ Τραμπ που εκπονήθηκε για την πολύπαθη Γάζα αλλά αναμένεται να συνεχίσει να έχει ρόλο και σε άλλες διενέξεις, όπως επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης εξήγησε γιατί η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί την πρόσκληση Τραμπ για συμμετοχή στο εγχείρημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Kontra channel, ο υπουργός εξήγησε ότι “το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο προτάθηκε από τον Τραμπ, έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, χαρακτηριστικά νομικά, τα οποία χρειάζονται μεγαλύτερης εμβάθυνσης. Εκείνο, το οποίο οφείλω να τονίσω, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το ψήφισμα 2803, το οποίο η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος υπερψήφισε”.

Ο κ. Γεραπετρίτης, τόνισε ότι η πρόταση του Αμερικανού προέδρου δεν αφορούσε μόνο στη Γάζα και στη διάδοχη κατάσταση, δηλαδή σε ένα προσωρινό μέτρο μέχρι να παγιωθεί η ειρήνη στην περιοχή. Αντ’ αυτού, είχε ευρύτερο πεδίο δράσης, κι αφορούσε γενικά στις διενέξεις έχοντας μόνιμα χαρακτηριστικά.

«Αυτό είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα αναφέρεται στη Γάζα και ότι θα είναι ένας προσωρινός μηχανισμός για την επίλυση του ζητήματος στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στην περιοχή της Γάζας.

“Η πρόταση που ήρθε μιλούσε για μόνιμο χαρακτήρα”

“Η πρόταση, η οποία μας περιήλθε -και είναι επί της αρχής σημαντικό ότι η πρόταση αυτή απευθύνθηκε και στην Ελλάδα, διότι δεν πήγε σε όλους τους Ευρωπαίους, πήγε σε ένα σχετικά μικρό αριθμό Ευρωπαίων- είναι μία πρόταση, η οποία δεν αφορά μόνο τη Γάζα, αλλά αφορά γενικά τις διενέξεις, οι οποίες εμφανίζονται, καθώς επίσης και έχει και μόνιμα χαρακτηριστικά.

Άρα, υπάρχει μία σχετική απόσταση μεταξύ του ψηφίσματος και του Συμβουλίου Ειρήνης. Εξ αυτού του λόγου υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά σχεδόν από το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόσταση αυτή» είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Για τον Ορμπάν που φέρεται να είναι θιασώτης του Τραμπισμού ακολουθώντας σε κάθε του βήμα τον Αμερικανό πρόεδρο παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην ΕΕ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε: «η Ελλάδα, ούσα εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει μία πρόσθετη δέσμευση από τον Οργανισμό, έτσι ώστε να μην αφίσταται από τα ψηφίσματα αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι, ακόμη και τώρα, βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Τις τελευταίες 72 ώρες είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω εκτενώς με όλους, όπως επίσης και με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με αραβικά κράτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι σχεδόν καθολικά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι στην παρούσα φάση να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης. Εφόσον υπάρχει αυτή η θέση ομόθυμη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα”.

Όσον αφορά τέλος στην επίσημη θέση της χώρας, ο υπουργός Εξωτερικών αφού παρέπεμψε σε τοποθέτηση Μητσοτάκη επί του θέματος, το προσεχές διάστημα, τόνισε ότι Ελλάδα “θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και θα φέρει τη θέση εκείνη που είναι συμβατή απολύτως με το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια, ιδίως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών […] Εάν υπάρξει οποιοσδήποτε διχασμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αξιολογήσουμε”.