Γεραπετρίτης για το δημοσίευμα της WSJ για την Γκιλφόιλ: “Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας”

Την απάντησή του για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, περί απειλών της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης, ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό έχει απαντηθεί και στην Βουλή από τον φερόμενο στα δημοσιεύματα παριστάμενο σε εκείνη την εκδήλωση υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, «με εξαιρετικά σαφή τρόπο, λέγοντας ότι “δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλή της χώρας μας για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό”. Υπό αυτή την εκδοχή είναι προφανές ότι παρ’ έλκει η πρόσκληση της πρέσβεως στο ΥΠΕΞ στο μέτρο που ο παρών υπουργός ανέφερε ρητώς ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως απειλή».

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Ο υπουργός Εξωτερικών, τόνισε πως δεν υπήρξε καμία εξαίρεση συμπεριφοράς για την κυρία Γκιλφόιλ εκ μέρους του ΥΠΕΞ σημειώνοντας ότι «την ίδια τακτική θα είχαμε απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο πρέσβη. Και τούτο γιατί στο φερόμενο συμβάν ήταν παρόν μέλος της κυβέρνησης, που έχει προφανή και αντικειμενική αξιοπιστία. Ο ίδιος, μάλιστα ( εν. τον κ. Παπασταύρου) προσήλθε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και έκανε δήλωση ότι ουδέποτε υπήρξε η φερόμενη απειλή. Άρα, νομίζω, όλοι κατανοούμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την αντικειμενική υπόσταση των όσων συνέβησαν».

«Συνεπώς», πρόσθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, «το να καλέσουμε έναν πρέσβη, να δημιουργήσουμε ενδεχομένως και μια τέτοια διπλωματική κατάσταση ενώσω ο παριστάμενος υπουργός ανέφερε ρητώς ότι δεν υπήρχε απειλή, νομίζω ότι παρέλκει απολύτως».

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφερόμενες στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είπε ότι μετά την επίσκεψη Ρούμπιο εκείνο το οποίο προκύπτει πέρα από οποιαδήποτε αμφιβολία είναι ότι η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται πλέον τις ΗΠΑ ως παράκλιτο ή διεθνή παραστάτη αλλά αντιθέτως η Ελλάδα «με την οικονομική ισχύ που έχει αποκτήσει, την αμυντική της θωράκιση, το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο και την προβολή ισχύος είναι πλέον ένας ισότιμος εταίρος και σύμμαχος ακόμα και με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη».

Για τα οφέλη της επίσκεψης Ρούμπιο στην χώρα μας ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην Αμυντική Συμφωνία, η οποία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των 20 ετών της Ελλάδας, αλλά αυτό αποτυπώνει δύο πράγματα:

«Πρώτον, ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει να ενισχύσει την Άμυνα της, ειδικά σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς που η αμυντική αυτάρκεια είναι το ίδιο σημαντική με το να χτίσεις τα διπλωματικά σου ερείσματα που τα έχει πολλαπλασιάσει».

«Δεύτερον, από την επίσκεψη αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ ισχυρός πόλος, δεν είναι στο περιθώριο των εξελίξεων αλλά είναι πρωταγωνιστής τους», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.

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“Η Ελλάδα είναι ισότιμος εταίρος με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη”

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφερόμενες στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είπε ότι μετά την επίσκεψη Ρούμπιο εκείνο το οποίο προκύπτει πέρα από οποιαδήποτε αμφιβολία είναι ότι η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται πλέον τις ΗΠΑ ως παράκλιτο ή διεθνή παραστάτη αλλά αντιθέτως η Ελλάδα «με την οικονομική ισχύ που έχει αποκτήσει, την αμυντική της θωράκιση, το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο και την προβολή ισχύος είναι πλέον ένας ισότιμος εταίρος και σύμμαχος ακόμα και με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη».

Για τα οφέλη της επίσκεψης Ρούμπιο στην χώρα μας ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην Αμυντική Συμφωνία, η οποία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των 20 ετών της Ελλάδας, αλλά αυτό αποτυπώνει δύο πράγματα:

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«Πρώτον, ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει να ενισχύσει την Άμυνα της, ειδικά σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς που η αμυντική αυτάρκεια είναι το ίδιο σημαντική με το να χτίσεις τα διπλωματικά σου ερείσματα που τα έχει πολλαπλασιάσει».

«Δεύτερον, από την επίσκεψη αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ ισχυρός πόλος, δεν είναι στο περιθώριο των εξελίξεων αλλά είναι πρωταγωνιστής τους», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.