Γεραπετρίτης: “Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται – Η πλέον σύνθετη άσκηση επαναπατρισμός των Ελλήνων”

Η ναυτική βάση της Σούδας δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προαναγγέλλοντας περισσότερες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Πέμπτης 5/3, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν καθημερινά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ομάν και άλλες περιοχές», επισημαίνοντας πως το υπουργείο κινείται με γνώμονα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η ναυτική βάση της Σούδας να βρίσκεται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων, ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θεωρώ ότι η Σούδα απειλείται».

«Το καθεστώς της Σούδας διέπεται από την αμυντική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα όσα μπορούν να γίνουν μέσα στη βάση: πρωτίστως η παροχή ευκολιών στις ΗΠΑ, άρα δεν προσφέρονται για επιθετικές ενέργειες. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο από την πλευρά των Αμερικανών, αλλά και από την πλευρά της Ελλάδας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κρίση που μαστίζει την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει συνέπειες που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια», συμπλήρωσε.

«Η πιο σύνθετη άσκηση ο επαναπατρισμός των Ελλήνων εδώ και δεκαετίες»

Σχετικά με το πώς προχωρούν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για την «πιο σύνθετη άσκηση εδώ και δεκαετίες για το υπουργείο Εξωτερικών», για την οποία όλο το προσωπικό εργάζεται νυχθημερόν.

«Είναι μια πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια, προσπαθούμε να απεγκλωβίσουμε από εμπόλεμες ζώνες – οι οποίες περιλαμβάνουν 10 κράτη – Έλληνες οι οποίοι έχουν εγκιβωτιστεί σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους συμπατριώτες μας που βρίσκονται σε πολλά κράτη της ανατολικής Ασίας και οι οποίοι λόγω του ότι είχαν ενδιάμεσες πτήσεις είτε στο Κατάρ είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες να φτάσουν στην Αθήνα.

Όπως ενημέρωσε, χθες Πέμπτη (5/3) επέστρεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 200 Έλληνες από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, ενώ άλλοι βγήκαν από τα Ιεροσόλυμα στην Αίγυπτο. «Κάθε επιχείρηση έχει πολύ μεγάλες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες», πρόσθεσε και ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες.

«Κάθε ημέρα θα έχουμε και περισσότερο κόσμο ο οποίος θα επιστρέφει τόσο από τα Εμιράτα όσο και από το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κουβέιτ και όλες τις χώρες. Έχουμε τις μεγάλες δυσκολίες, γιατί ο εναέριος χώρος όλων αυτών των κρατών είναι κλειστός και ανοίγει μόνο αποσπασματικά και περιπτωσιολογικά», επισήμανε.

Επανέλαβε, δε, ότι ο ίδιος στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, δεν είχε ενημέρωση για την επίθεση των Ισραηλινών και των Αμερικανών στο Ιράν.

«Όπως γνωρίζετε, λίγες ημέρες πριν την επίθεση βρέθηκα στον Λευκό Οίκο και συναντήθηκα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ. Είχα μια εικόνα της πορείας των συζητήσεων στη Γενεύη για το βαλλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είχα εικόνα ότι οι συζητήσεις αυτές δεν είχαν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά βεβαίως δεν είχαμε ούτε χρονοδιάγραμμα επιθέσεων ούτε στρατηγικό σχέδιο Ισραήλ και ΗΠΑ», τόνισε.

«Οποιαδήποτε στοχοποίηση της Κύπρου συνιστά απειλή για όλη την Ευρώπη»

Αναφερόμενος στη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η αποστολή των φρεγατών Κίμων και Ψαρά, καθώς και των μαχητικών F-16 Viper, συνιστά «ιστορική ευθύνη» για τη χώρα.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων αφορά στην κυριαρχία της χώρας και δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτσης – ούτε καν ενημέρωσης – επισημαίνοντας ότι πρόκειται αποκλειστικά για ενέργεια αμυντικού χαρακτήρα. «Οποιαδήποτε στοχοποίηση της Κύπρου συνιστά απειλή για όλη την Ευρώπη, διεγείρει το καθήκον αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Είναι απολύτως προφανές πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν είναι αντικείμενο συζήτησης», δήλωσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε παράλληλα τις αντιδράσεις της Τουρκία σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων MIM-104 Patriot στην Κάρπαθο, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς «εντελώς αβάσιμους».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Όπως σημείωσε, εκεί επιχειρεί ήδη η ευρωπαϊκή αποστολή Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ένα ενδεχόμενο de facto κλείσιμο των Στενών θα δημιουργούσε σοβαρότατες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία αλλά και για την ασφάλεια των ναυτικών.

Τέλος, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη «από κάτι αυτονόητο έχει πλέον μετατραπεί σε ζητούμενο».