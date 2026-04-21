Στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό – Συνάντηση με Μητσοτάκη (Φωτογραφίες)

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασε γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης 21/4 ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Μητσοτάκης, τον πρίγκιπα Αλβέρτο συνόδευαν οι συνεργάτες του, ενώ στο τραπέζι μαζί με τον πρωθυπουργό ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

