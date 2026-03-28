Γεραπετρίτης σε Αραγτσί: Ανάγκη για διπλωματική λύση, για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε απόψε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικων του Ιράν Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ ή συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για διπλωματική λύση και για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.