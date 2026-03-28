Γεραπετρίτης σε Αραγτσί: Ανάγκη για διπλωματική λύση, για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας
Τι ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών
Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε απόψε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικων του Ιράν Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί.
Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ ή συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για διπλωματική λύση και για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.
FM George Gerapetritis held a phone📞conversation with #Iran FM Seyed Abbas Araghchi @araghchi. Discussion focused on the situation in the broader Middle East. FM Gerapetritis stressed the need for a diplomatic solution & for full respect of Int'l Law & freedom of navigation. pic.twitter.com/am5POHvKTr— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026
