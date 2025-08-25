Γεωργιάδης προς ΠΙΣ: «Τα επιχειρήματά σας είναι λανθασμένα – Το ΕΣΥ έχει περισσότερους γιατρούς από πέρυσι»

Απάντηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η οποία αφορά στον «πραγματικό αριθμό γιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ», δίνει με ανάρτηση του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σήμερα, ο ΠΙΣ έβγαλε μία ανακοίνωση για να υποστηρίξει τη συνολική του κριτική και αντίθεση ως προς τις μεταρρυθμίσεις μας (ιδιωτικό έργο ιατρών ΕΣΥ, ιδιώτες ιατροί στο ΕΣΥ, κίνητρα για τις άγονες περιοχές κ.λπ.)» αναφέρει αρχικά ο υπουργός Υγείας και συνεχίζει: «Η ανακοίνωση εδράζει το επιχείρημά της στη διαπίστωση του ΠΙΣ ότι αυξάνονται συν τω χρόνω οι αποχωρήσεις από το ΕΣΥ, ενώ μειώνονται οι προσλήψεις και άρα το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στο ΕΣΥ βαίνει διαρκώς μειούμενο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα επιχειρήματα για να έχουν αξία πρέπει να είναι αληθινά», συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες «να επιβεβαιώσουν αυτούς τους αριθμούς και …απεδείχθησαν εντελώς λανθασμένοι», όπως αναφέρει.

Στην ανακοίνωση του ο ΠΙΣ, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει πως στο τέλος Μαΐου διαπίστωσε σημαντική επιδείνωση στην ελκυστικότητα του ΕΣΥ και μάλιστα χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων -αποχωρήσεων το 2025 έναντι του 2024.

«Αναμέναμε μάταια τους επόμενους μήνες εξομάλυνση ή βελτίωση και δεν ανακοινώσαμε τις καταγραφές μας μέχρι τη συμπλήρωση 3μήνου. Στον συνημμένο πίνακα φαίνεται η κατάσταση τους μήνες Μάιο έως και Ιούλιο του 2025, όπου δυστυχώς όσοι προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ είναι λιγότεροι από το άθροισμα όσων παραιτούνται και συνταξιοδοτούνται. Και επιπλέον το ισοζύγιο το 2025 είναι χειρότερο από το 2024 πριν από τη λήψη των μέτρων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΠΙΣ.

Ο υπουργός Υγείας παραθέτει αναλυτικά τη σχετική απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου:

« 1) δεν επιβεβαιώνεται ο αριθμός των αποχωρήσεων που δίνει ο ΠΙΣ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας, έως 20.8.2025 οι αποχωρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για διορισμό σε άλλη θέση στο ΕΣΥ ή στο Πανεπιστήμιο, έως 20.8.2025 ανέρχονται σε 312, ενώ 132 εξ αυτών είναι οι παραιτήσεις για διορισμό σε άλλη θέση στο ΕΣΥ και στο πανεπιστήμιο.

2) Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τον αριθμό των προσλήψεων που δίνει ο ΠΙΣ. Σχετικά επισημαίνεται ότι οι προσλήψεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ που έγιναν εντός του έτους 2025 ανατρέχουν κατά πλειοψηφία στις προκηρύξεις των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου κ Δεκεμβρίου 2024 και παρουσιάζουν την εξής εικόνα: από ένα σύνολο 790 προκηρυχθεισών θέσεων για τα νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ, προέκυψαν, σύμφωνα με τα από 1.8.2025 στοιχεία της υπηρεσίας, 320 ολοκληρωμένοι διορισμοί (267) και διορισμοί σε εξέλιξη (53), ενώ για 80 θέσεις εξελίσσεται η διαδικασία κρίσης και επιλογής στα συμβούλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3) Τέλος, το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών, μονίμων και επικουρικών, τον Μάιο 2024 ήταν 21.748, ενώ τον Ιούνιο 2025 21.861, παρουσιάζει δηλαδή αριθμητική αύξηση ύψους 383 ιατρών, έναντι 71, αν συνυπολογιστούν οι συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις».

Ο υπουργός, στην ανάρτησή του, παραθέτει και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της σχετικής ανακοίνωσης του ΠΙΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Γεωργιάδης κλείνει την ανάρτηση του, απευθυνόμενος στο προεδρείο του ΠΙΣ, γράφοντας:

«Δηλαδή αγαπητέ κύριε Εξαδάκτυλε και λοιπό ΔΣ του ΠΙΣ, εάν το επιχείρημά σας για να αποδείξετε τη βασιμότητα της κριτικής σας ήταν ότι “μειώνονται οι ιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ”, τότε, αφού ο αριθμός τους τελικά είναι +312, τότε, αντιστρόφως η αύξησή τους τι σημαίνει για τα επιχειρήματα σας;…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είπαμε η εμπάθεια πρέπει να έχει και κάποια όρια. Λοιπόν, το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη του κατάσταση από ποτέ και ως προς τον αριθμό του προσωπικού του.

Προβλήματα είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, αλλά γενικά, σε όλα τα επίπεδα πάμε πολύ καλύτερα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ