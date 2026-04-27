Νίκος Ανδρουλάκης για υποκλοπές: «Καταθέτουμε αίτημα για εξεταστική – Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης»

Σε μια μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση και την ηγεσία της Δικαιοσύνης προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (27.04) ο Νίκος Ανδρουλάκης σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.

Με αφορμή την απόφαση να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ανακοίνωσε θεσμικές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω διερεύνηση του σκανδάλου.

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε προ των ευθυνών τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προαναγγέλλοντας την κατάθεση σχετικού αιτήματος στη Βουλή.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημά μας».

Πυρά κατά της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός προς το Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση «προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης».

Κατήγγειλε πως «με αυτή την απόφαση κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων», κάνοντας λόγο για «ένα ακόμη επεισόδιο απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών».

Εστίασε μάλιστα στην απουσία ανακριτικών ενεργειών για κομβικά πρόσωπα, όπως ο Ταλ Ντίλιαν, σημειώνοντας πως η Δικαιοσύνη «αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη».

«Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους. Αρνήθηκαν την έρευνα», συμπλήρωσε με νόημα. Παράλληλα, διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ότι «δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας» για όσους «κάρφωσαν το Predator στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και στη μισή κυβέρνηση», καλώντας τον λαό να αξιολογήσει την κατάσταση.

Προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό

Στρέφοντας τα βέλη του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το κυβερνητικό σχήμα ως ένα «διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας».

«Από έναν πρωθυπουργό που όσο παραμένει διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία, πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει», πρόσθεσε.

«Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό»

Απαντώντας στις κυβερνητικές αιτιάσεις περί αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης, ξεκαθάρισε: «Κρίνουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται». Ξεκαθάρισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προβαίνει σε δολοφονίες χαρακτήρων ούτε εκβιάζει δικαστές, ενώ απέρριψε κάθε προσπάθεια συμψηφισμού από την πλευρά της κυβέρνησης.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε για την πορεία της χώρας, σημειώνοντας ότι «η σημερινή απόφαση δείχνει όχι ότι έχουμε γίνει Ουγγαρία, αλλά ότι πάμε βήματα παρακάτω. Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό».

Τέλος, δεσμεύτηκε για τη συνέχιση του αγώνα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας πως «πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό».