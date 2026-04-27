Γεραπετρίτης από Λιβύη: «Θα προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ»

Σε τροχιά ουσιαστικής προσέγγισης εισέρχονται οι σχέσεις Αθήνας και Τρίπολης, μετά την κρίσιμη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Λιβύη.

Οι συναντήσεις με τον Λίβυο Πρωθυπουργό, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, και τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ, Αλ Τάχερ Σάλεμ αλ-Μπαούρ, επισφράγισαν τη βούληση των δύο πλευρών να ξεκινήσουν επίσημες διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Ενεργοποίηση τεχνικών κλιμακίων και μεικτής επιτροπής

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη, η συμφωνία προβλέπει την ενεργοποίηση της Μεικτής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την επικαιροποίηση υφιστάμενων συμφωνιών και την προώθηση νέων.

Παράλληλα, δρομολογείται η συνέχιση των επαφών των τεχνικών επιτροπών για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, με την Αθήνα να θέτει ως απαράβατο όρο τη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών… να συνεργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι δύο χώρες θα έχουν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες», υπογράμμισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Το «ανάχωμα» στο Μεταναστευτικό

Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών. Ο κ. Γεραπετρίτης χαιρέτισε το γεγονός ότι οι ροές από τη Δυτική Λιβύη είναι σχεδόν μηδενικές, ωστόσο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας νέας οδού από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών και η παροχή εκπαίδευσης από την Ελλάδα σε στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής.

Η επίσκεψη ανέδειξε επίσης την πρόθεση για περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών, με εξερεύνηση δυνατοτήτων για απευθείας θαλάσσια σύνδεση και ενίσχυση των επενδύσεων. Πολιτικά, η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξή της στη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στη Λιβύη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, μακριά από εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης κατέληξε επισημαίνοντας τη σημασία της αγαστής συνεργασίας μεταξύ δύο «γνήσια γειτονικών χωρών» σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή.