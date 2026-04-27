Γεωργιάδης: «Η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλη πρόοδο σε ζητήματα ψυχικής υγείας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης του στο Χ, μίλησε για την μεγάλη πρόοδο της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ψυχικής υγείας.

Έπειτα ο υπουργός Υγείας είπε ότι θα δημιουργηθούν 40 νέες μονάδες ψυχικής υγείας μέσω του ΕΣΠΑ.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σήμερα με είχε καλέσει ο «Θάλπος» και η κυρία Αθηνά Πάσιου σε μια εξαιρετική εκδήλωση για την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας. Εκεί μίλησα και ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού. Την ώρα που ξεκινούσα την ομιλία μου άρχισε ένας (1) από ένα κοινό 400 και πλέον ανθρώπων να φωνάζει και να διαμαρτύρεται. Θα ήθελα να δείτε τον χειρισμό που, ο οποίος τελικά απέσπασε μεγάλο χειροκρότημα και φυσικά τελικά δεν με εμπόδισε από το να μιλήσω και να πω όσα ήθελα να πω για την μεγάλη μας πρόοδο και την αυριανή πρόσκληση μέσω του ΕΣΠΑ για την δημιουργία 40 νέων μονάδων ψυχικής υγείας…