Γεωργιάδης για Σοφία Μητσοτάκη: Ένα νεαρό κορίτσι που εδώ και μέρες κανιβαλίζεται με την χειρότερη μορφή συκοφαντίας

Θέση για την «επίθεση» που δέχεται η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη πήρε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, εξαπέλυσε «πυρά» και κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου τονίζοντας ότι «έφτασε στο σημείο να διασπείρει μέσα στη Βουλή αυτά τα αίσχη».

«Ένα νεαρό κορίτσι εδώ και μέρες κανιβαλίζεται μέσω διαφόρων παρακμιακών sites και με την χειρότερη μορφή συκοφαντίας, την διασπορά φημών και αμφιβολιών. Το κορίτσι αυτό, όχι μόνον δεν χρησιμοποίησε κάποιο προνόμιο, επειδή τυγχάνει να είναι η κόρη του @kmitsotakis αλλά αντιθέτως διασύρθηκε επειδή είναι η κόρη του.

pic.twitter.com/eC90Tnpjvu— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 14, 2026

Ολόκληρη Αρχηγός Κόμματος, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται ως η υπερασπιστής των αδυνάτων, έφτασε στο σημείο να διασπείρει μέσα στην Βουλή αυτά τα αίσχη. Μπροστά στο μίσος τους για τον Μητσοτάκη δεν σεβάστηκαν ούτε ένα απλό παιδί! Και η ντροπή έχει χάσει πλέον το νόημά της! Ας ελπίσουμε ότι η Κοινωνία μας θα αντισταθεί σε αυτή την τοξικότητα. Σοφία μας απλά συγγνώμη από όλους μας για όλο αυτό!» υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.