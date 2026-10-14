Άδωνις Γεωργιάδης από την Ελασσόνα: «Δεν κάνουμε απλά ανακαινίσεις, αλλάζουμε όλο το ΕΣΥ»

Στην Ελασσόνα βρέθηκε την Τετάρτη (14/10) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να εγκαινιάσει το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η μονάδα μετονομάζεται σε «Γεώργιος Γεννηματάς», προς τιμήν του πρώην υπουργού Υγείας και της προσφοράς του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στις δημόσιες δομές υγείας, υποστηρίζοντας ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σε φάση συνολικής αναβάθμισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν κάνουμε απλά κάποιες ανακαινίσεις, αλλάζουμε όλο το ΕΣΥ», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση έργων που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του συστήματος.

Γιατί το Κέντρο Υγείας παίρνει το όνομα «Γεώργιος Γεννηματάς»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Υγείας στην απόφαση να δοθεί στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας το όνομα του Γιώργου Γεννηματά.

«Αποφασίσαμε να ονοματίσουμε το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας “Γεώργιος Γεννηματάς” εις μνήμη του αειμνήστου Γιώργου Γεννηματά και της συμβολικής πράξης να είναι το πρώτο Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ εκείνης της περιόδου», ανέφερε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε στη σημασία της συνέχειας των δημόσιων πολιτικών, τονίζοντας ότι «η πολιτική είναι σκυταλοδρομία».

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως εξήγησε, τιμάται η συμβολή του Γιώργου Γεννηματά στην ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας.

«Δεν θα έχετε ένα απλό Κέντρο Υγείας, αλλά ένα μικρό νοσοκομείο»

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της Ελασσόνας, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η ανακαινισμένη μονάδα διαθέτει πλέον δυνατότητες που υπερβαίνουν τις συνήθεις προδιαγραφές ενός Κέντρου Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και το διαθέσιμο προσωπικό επιτρέπουν την παροχή περισσότερων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της περιοχής.

Στο Κέντρο Υγείας λειτουργούν ήδη:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βιοχημικό εργαστήριο.

Ακτινολογικό τμήμα.

Προηγμένο σύστημα τηλεϊατρικής.

Υπηρεσίες βιοπαθολόγου.

Παιδιατρικές υπηρεσίες.

Οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων ενισχύει τη δυνατότητα των κατοίκων να εξυπηρετούνται στην περιοχή τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται για κάθε εξέταση ή ιατρική υπηρεσία σε μεγαλύτερα νοσοκομεία.

«Το ΕΣΥ βρίσκεται σε φάση ολικής επανεκκίνησης»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της ανακαίνισης ως την έναρξη ενός νέου κύκλου για τη δημόσια υγεία στην Ελασσόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε περίοδο «ολικής επανεκκίνησης», με παρεμβάσεις στις υποδομές και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση έργων τα οποία, όπως σημείωσε, δεν είχαν πραγματοποιηθεί εδώ και περίπου 40 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι παρευρέθηκαν στα εγκαίνια

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης, οι βουλευτές Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Κέλλας, Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος, καθώς και ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας.

Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Ελασσώνος Χαρίτων.

Επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Μετά τα εγκαίνια, ο υπουργός Υγείας μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εκεί συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή τη δωρεά αγγειογράφου από τη Hellenic Energy.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας στη Θεσσαλία.