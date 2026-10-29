Πιερρακάκης για αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από την ΕΚΤ: “Ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στο ευρώ”

Τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του για τη συμβολή της Κριστίν Λαγκάρντ στη σταθερότητα της ευρωζώνης κατά τη θητεία της στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκφράζει με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με αφορμή την ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα αποχωρήσει από τη θέση στις αρχές Φεβρουαρίου, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει: «Εκ μέρους του Eurogroup, εκφράζω τις ευχαριστίες μου για τη συνεισφορά της στη σταθερότητα της ευρωζώνης και για την ηγεσία της σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς».

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Η ανάρτηση παραπέμπει και στην επίσημη δήλωση του Eurogroup στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πλήρη δήλωσή του, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κριστίν Λαγκάρντ για τη θητεία της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Εκ μέρους του Eurogroup, εκφράζω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στην Κριστίν Λαγκάρντ για την εξαιρετική της συνεισφορά στη σταθερότητα της ευρωζώνης και για την ηγεσία της σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «το κοινό μας νόμισμα αποτελεί το θεμέλιο της ευρωζώνης και εγγυάται τη σταθερότητά της. Το ευρώ αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένα από τα πιο απτά και πολύτιμα στοιχεία της».

«Η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ έχει μόνο ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό ενιαίο νόμισμα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση την οποία δημοσίευσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η διαδικασία διαδοχής

Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ότι «το Eurogroup θα ενεργήσει ταχύτατα προκειμένου να προετοιμάσει τη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον διορισμό».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και του αντιπροέδρου. Η απόφαση λαμβάνεται βάσει σύστασης του Συμβουλίου της ΕΕ, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

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Η Κριστίν Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027.