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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομους διαιτολόγους – Οι 9 αφορούν τα social media

Δύο μηνύσεις αφορούν καταγγελλόμενη λειτουργία παράνομων διαιτολογικών γραφείων και εννέα δραστηριότητα στα social media. Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας και ποιες υποθέσεις εξετάζονται.

Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομους διαιτολόγους – Οι 9 αφορούν τα social media
DEBATER NEWSROOM

Στην κατάθεση 11 μηνύσεων για υποθέσεις φερόμενης παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου προχώρησε ο αρμόδιος επαγγελματικός Σύλλογος, όπως γνωστοποίησε το Σάββατο (10/10) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εννέα από τις 11 μηνύσεις αφορούν δραστηριότητα μέσω των social media, ενώ οι υπόλοιπες δύο σχετίζονται με καταγγελλόμενη λειτουργία παράνομων διαιτολογικών γραφείων.

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Παράλληλα, βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 36 αναφορές που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδος.

Γεωργιάδης: «Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος.

«Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος», ανέφερε.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι 11 μηνύσεις κατατέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τον Σύλλογο και αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες υποθέσεων.

«Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media», σημείωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε:

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«Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό».

Στο επίκεντρο τα social media – Εξετάζονται ακόμη 36 αναφορές

Οι εννέα μηνύσεις που αφορούν δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει ο Σύλλογος στον έλεγχο της παροχής διαιτολογικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο Σύλλογος έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές για πιθανή παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.

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Αυτή την περίοδο εξετάζονται 36 επιπλέον αναφορές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί παράβαση σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναφορές μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Συλλόγου.

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Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Η δημιουργία του Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδος ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 5194/2025.

Σκοπός του νέου φορέα είναι, μεταξύ άλλων, η οργάνωση της επαγγελματικής εκπροσώπησης, η τήρηση μητρώου και η αντιμετώπιση περιπτώσεων αντιποίησης του επαγγέλματος.

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ποινικές κυρώσεις για την παράνομη άσκηση της διαιτολογίας, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.

Ο Σύλλογος προχωρά επίσης στη δημιουργία εργαλείων που θα επιτρέπουν στους πολίτες να αναγνωρίζουν τα νόμιμα διαιτολογικά γραφεία και να εξακριβώνουν την επαγγελματική ιδιότητα όσων παρέχουν σχετικές υπηρεσίες.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών διατροφής από πρόσωπα που ενδέχεται να μην διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

Η προβολή ενός προσώπου στα social media, ο μεγάλος αριθμός ακολούθων ή η δημοσίευση συμβουλών διατροφής δεν αποτελούν από μόνα τους απόδειξη νόμιμης επαγγελματικής ιδιότητας.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που αναζητούν εξατομικευμένη διαιτολογική καθοδήγηση είναι σημαντικό να ελέγχουν τα επαγγελματικά προσόντα και τη νόμιμη ιδιότητα του προσώπου στο οποίο απευθύνονται.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση μήνυσης δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, καθώς η διερεύνηση των καταγγελιών και η διαπίστωση τυχόν παραβάσεων ανήκουν στις αρμόδιες αρχές.

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