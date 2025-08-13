ΓΕΕΘΑ: Με οδηγία Δένδια οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν χώρους για πυρόπληκτους σε Πάτρα – Μεσολόγγι

Έπειτα από οδηγία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγό Δημήτριο Χούπη, οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στην Πάτρα διατίθεται το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού, ενώ στο Μεσολόγγι διατίθεται το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων.