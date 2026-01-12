Φαραντούρης για κόμμα Καρυστιανού: “Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά – Σκοπεύω να εξαντλήσω τη θητεία μου στην Ευρωβουλή”

«Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά» λέει ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, σχετικά με τα σενάρια που τον θέλουν να συμμετέχει στο προαναγγελθέν κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», έκανε λόγο για συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και προσώπων, οι οποίες, όπως σημείωσε, αποκλείουν τα άκρα.

«Μέχρι στιγμής πρόσωπα και πολιτικές χρειάζονται προσαρμογή», ανέφερε ο ευρωβουλευτής όταν ερωτήθηκε για τα κόμματα που συγκροτούνται υπό τους Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού, αλλά και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι δεν απορρίπτει ούτε προεξοφλεί καμία συμμετοχή, παραπέμποντας εμμέσως στην ανάγκη σαφούς πολιτικού στίγματος και υπέρβασης των άκρων.

Όσον αφορά τη θητεία του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Σκοπεύω να την εξαντλήσω», εκτός κι αν αλλάξει το πρόγραμμά του από αλλαγές, που συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Αν κρίνει ότι είναι σημαντικότερο να δώσει τη μάχη από το εθνικό κοινοβούλιο, θα βγει και θα το πει «Ένας δραστήριος ευρωβουλευτής μπορεί να θεραπεύσει τα συμφέροντα της χώρας του. Δεν πήγα στην πολιτική για να βγάλω μια συνταξούλα. Αν ήθελα, μια χαρά είχα», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του προ ημερών που οδήγησαν στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε ότι η απορία του «εστιάζεται στις αποφάσεις της ηγεσίας και όχι στις θέσεις των αγαπημένων μου συνοδοιπόρων. Τα σημαντικά είναι η ερώτηση που κατέθεσα για τα κόκκινα δάνεια, τα funds κλπ και όχι οι διαγραφές», επεσήμανε.