Φάμελλος: Η κυβέρνηση θέλει δημάρχους να συσσωρεύονται έξω από τα υπουργικά γραφεία 

«Θεσμική και οικονομική απαξίωση των Δήμων και σχεδιασμένο στραγγαλισμό της Αυτοδιοίκησης», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την διάρκεια της συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ.

Ακολούθως υποστήριξε: «Αυτό που σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης είναι να μην υπάρχει Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό και πρέπει η Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει την ύπαρξή της. Αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει στα πόδια της την Αυτοδιοίκηση ως κύτταρο Δημοκρατίας, γιατί δεν θέλει διεκδικήσεις, δεν θέλει άλλη άποψη. Οι ελεύθερες δημοκρατικές φωνές, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, ενοχλούν αυτή την κυβέρνηση. Κάθε καθεστώς ενοχλείται όταν υπάρχουν δημοκρατικές λειτουργίες».

Συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση ανέφερε: «Η κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα και υπερπλεονάσματα, αντί να δώσει τα 8 δισ. ευρώ που είναι νομοθετημένα στους Δήμους για τις λειτουργικές τους δαπάνες, επιλέγει να δίνει μόνο 2,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής και υψηλότερα δημοτικά τέλη».

Εξήγησε ακόμη: «Αν ο Δήμος δεν χρηματοδοτηθεί με το νομοθετημένο ποσό από τον προϋπολογισμό, σημαίνει ότι ο πολίτης θα έχει πιο βρόμικους δρόμους, λιγότερες κοινωνικές υπηρεσίες, ακριβότερα δημοτικά τέλη. Το μάρμαρο θα το πληρώσει ο πολίτης που φορολογείται επιπλέον ιδιαίτερα έντονα με έμμεσους φόρους, τους οποίους η Ευρώπη προτείνει να μειωθούν. Και το περιβάλλον θα υποβαθμιστεί και η κοινωνική συνοχή θα αμφισβητηθεί».

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που κατόρθωσε να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία, που αύξησε τους πόρους στην Αυτοδιοίκηση με τον Φιλόδημο, ενώ ξεκίνησε και τη στελέχωση των Δήμων με την προκήρυξη 3Κ.

«Δεν θέλει η κυβέρνηση να δώσει πόρους στην Αυτοδιοίκηση και να έχει ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Θέλει δημάρχους να συσσωρεύονται έξω από τα υπουργικά γραφεία και να παρακαλάνε για κάτι παραπάνω» τόνισε επίσης και κατήγγειλε πως υπάρχουν δήμαρχοι που επειδή κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, αποκλείστηκαν από χρηματοδοτήσεις.

Στη συνάντηση, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε ο τομεάρχης Εσωτερικών Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο διευθυντής της ΚΟ Γιώργος Μπάκης και ο συντονιστής του τμήματος Αυτοδιοίκησης Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ συμμετείχε ο πρόεδρος της Ένωσης και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Α’ αντιπρόεδρος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Β’ αντιπρόεδρος και δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ο γενικός γραμματέας και δημοτικός σύμβουλος Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, το μέλος του Δ.Σ. και δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, το μέλος του Δ.Σ. και δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, το μέλος του Δ.Σ. και δήμαρχος Καρύστου Ελευθέριος Ραβιόλος, το μέλος του Δ.Σ. και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων Κώστας Ζαχαριάδης και το μέλος του Δ.Σ. και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων Χρήστος Τεντόμας.