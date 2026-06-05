Πολάκης: “Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις” – Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Μηνύματα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που τον έχει διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος δίνει το παρών στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

«Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» τόνισε ο κ. Πολάκης έξω από τα γραφεία της Κουμουνδούρου.

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Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα στηρίξει το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως «θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Εκεί θα δώσουμε στήριξη».