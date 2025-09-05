Φάμελλος: «Η αγροτική παραγωγή φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει επιτρέψει η ΝΔ»

Τα βέλη του στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτόξευσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε από τον αγροτικό συνεταιρισμό Κουλούρας Ημαθίας «Νέος Απόλλων», όπου περιόδευσε το απόγευμα της Παρασκευής (05.09).



«Η Ελλάδα έχει ένα πολύτιμο δυναμικό, την αγροτική της παραγωγή. Και η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη. Και προφανώς, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει επιτρέψει και έχει αναπτύξει η ΝΔ», σημειώνει ο κ. Φάμελλος.

«Στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες προχωρούν μπροστά, όπως εδώ στην Κουλούρα Ημαθίας. Και δείχνουν ότι υπάρχει διέξοδος για το ελληνικό προϊόν, διότι δίνουν πραγματικά καλύτερο εισόδημα στον Έλληνα αγρότη. Αυτό είναι και το πρότυπο το οποίο υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει η Πολιτεία να δώσει κατά προτεραιότητα χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις της συνεργασίας, δηλαδή στους συνεταιρισμούς και στις ενεργειακές κοινότητες», υπογραμμίζει.



«Και να υποχρεώσει να δίνεται η παραγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρώτα σε ενεργειακές κοινότητες και σε αυτοπαραγωγή.



Είναι απαράδεκτο καλές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ελληνικές βιομηχανίες που εξάγουν το μισό σχεδόν της παραγωγής, να υποχρεώνονται να πληρώνουν εκατομμύρια στα καρτέλ της ενέργειας.



Χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμα για την Προοδευτική Ελλάδα», καταλήγει.