ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για Κουγιουμτσίδη: Τα νιάτα της Ελλάδας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους

Το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην ιστορική επιτυχία του Γιώργου Κουγιουμτσίδη την Δευτέρα 15/9.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κιουγιουμτσίδη, που σε ηλικία μόλις 23 ετών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης.

Τα νιάτα της Ελλάδας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους!

Η επιτυχία του αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά, όταν έχει πίστη στις δυνάμεις της, επιμονή και αφοσίωση.

Συγχαρητήρια Γιώργο! Το μέλλον σου ανήκει» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

