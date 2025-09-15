Φάμελλος για Κουγιουμτσίδη: Τα νιάτα της Ελλάδας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην ιστορική επιτυχία του Γιώργου Κουγιουμτσίδη την Δευτέρα 15/9.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κιουγιουμτσίδη, που σε ηλικία μόλις 23 ετών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα νιάτα της Ελλάδας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους!

Η επιτυχία του αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά, όταν έχει πίστη στις δυνάμεις της, επιμονή και αφοσίωση.

Θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κιουγιουμτσίδη, που σε ηλικία μόλις 23 ετών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης.



Τα νιάτα της Ελλάδας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους!



Η επιτυχία του αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά, όταν έχει πίστη στις… pic.twitter.com/hXVT4vItgj September 15, 2025

Συγχαρητήρια Γιώργο! Το μέλλον σου ανήκει» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.