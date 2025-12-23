Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Φάμελλος: «Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε»

«Οι αγρότες δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα»

Φάμελλος: «Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Για τροφοδότηση του «κοινωνικού αυτοματισμού» κατηγορεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του σχετικά με τις εξελίξεις για το κλείσιμο των δρόμων.

«Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό. Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε!», γράφει ο κ. Φάμελλος.

