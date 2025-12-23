Φάμελλος: «Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε»

Για τροφοδότηση του «κοινωνικού αυτοματισμού» κατηγορεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του σχετικά με τις εξελίξεις για το κλείσιμο των δρόμων.

«Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό. Επιτέλους κ. Μητσοτάκη σοβαρευτείτε!», γράφει ο κ. Φάμελλος.

