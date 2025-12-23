Αγροτικά μπλόκα: Με δυσκολία η έξοδος των εκδρομέων – “Όχι” της Τροχαίας στο άνοιγμα δρόμων λόγω “κατάληψης οδοστρώματος”

Στην άκρη του δρόμου έχουν αρχίσει να τοποθετούν τα τρακτέρ τους σταδιακά οι αγρότες από σήμερα το πρωί σε αρκετά μπλόκα ανά τη χώρα, προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία θέτει ζήτημα ασφάλειας στο σχέδιο των αγροτών και εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων από παραδρόμους.

Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, όπως στον κόμβο της Ριτσώνας, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Επίσης, παρατηρείται συμφόρηση και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος λίγο μετά το Σχηματάρι, ενώ κίνηση υπάρχει και σε τμήμα της Εθνικής Οδού Θηβών – Λιβαδειάς ανά τμήματα, μέχρι και το ύψος της Αλιάρτου.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των μπλόκων και των εκτροπών οι οδηγοί αναγκάζονται να οδηγήσουν ακόμη και σε χωματόδρομους, όπως φαίνεται σε βίντεο του ΣΚΑΪ.

«Για να γνωρίζουν οι οδηγοί τι θα αντιμετωπίσουν, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα μπλόκα των αγροτών. Πρόκειται για κατάληψη στο οδόστρωμα και άρα οι ρυθμίσεις για εναλλακτικές οδούς ισχύουν», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Η κυρία Δημογλίδου, τόνισε ότι η ασφαλής οδήγηση δεν έχει να κάνει μόνο με την κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά με το πώς δίνεται δυνατότητα πρόσβασης όταν συμβεί κάτι έκτακτο, ενώ ανέφερε ότι γίνεται εκτίμηση κινδύνου ειδικά για το εθνικό δίκτυο. «Είναι δύσκολη η κυκλοφορία για ΙΧ από παρακαμπτήριους γιατί είναι δρόμοι στενοί κι εκεί κινούνται και βαρέα οχήματα», τόνισε.

Ειδικά για τη σήραγγα στα Τέμπη, ανέφερε ότι «αν συμβεί κάτι θα είναι δύσκολος ο απεγκλωβισμός και γι’ αυτό έγινε και η εκτροπή των ΙΧ οχημάτων κατά την κινητοποίηση των αγροτών».

Οι οδηγοί μπορούν να δούν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Είμαι υποχρεωμένη να ενημερώσω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στα μπλόκα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Τροχαία έχει καλή επικοινωνία με τους αγρότες, αλλά για την ώρα τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί.

Κανονικά η κυκλοφορία στα διόδια Μαλγάρων

Ειδικότερα, από την Τρίτη στις 12:00 θα διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Το ρεύμα προς Αθήνα ελευθερώνεται σήμερα, μετά από 22 ημέρες, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιξε.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο δηλώνουν ότι τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα θα παραμείνουν παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Την ίδια ώρα, παραμένει το μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Και σε αυτή την περίπτωση έως το Σάββατο 27/12 τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Στις 26/12 θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παραταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Λάδι, ελιές και ενημέρωση σήμερα στα διόδια Μουσθένης

Λάδι, ελιές και ενημερωτικά φυλλάδια θα μοιράζουν στους διερχόμενους από τα διόδια οι παραγωγοί που έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Μουσθένης, από τις 16:00 και για τέσσερις ώρες. Στη συνέχεια, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα θα παραταχθούν στην άκρη του οδοστρώματος έως και την Παρασκευή 26/12, οπότε και οι αγρότες θα συνεδριάσουν για να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Ταυτόχρονα, παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Χρυσούπολη και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα του νομού Καβάλας, με τους δρόμους ανοιχτούς, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.

Στα μπλόκα τους παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας) καθώς και στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, το πέρασμα της Εξαπλατάνου και την πόλη της Δράμας. Στα σημεία αυτά οι παραγωγοί δεν προγραμματίζουν κινητοποιήσεις μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου, όμως διατηρούν την παρουσία τους στα μπλόκα.

Τι γίνεται σε Ημαθία-Πέλλα και Πιερία

Στην κυκλοφορία δίνονται από σήμερα δύο λωρίδες και το ρεύμα προς Βέροια της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, που είχαν αποκλείσει οι παραγωγοί στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας από τις 3 Δεκεμβρίου. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα, με το μπλόκο να παραμένει ενεργό και τις βάρδιες των παραγωγών να εναλλάσσονται καθημερινά, ενώ στις 26 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τις αποφάσεις τους για τις επόμενες ενέργειές τους.

Στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν εντός της ημέρας οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις τους τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς όμως να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού δρόμων.

Στον νομό Πέλλας, διατηρούνται τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς.

Συνεχίζονται επίσης οι κινητοποιήσεις σε Σκύδρα και Αλμωπία, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκα στην είσοδο της Αριδαίας, ενώ οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, οι αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, έως τις 26 Δεκεμβρίου, δεν προγραμματίζονται αποκλεισμοί δρόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων.

Αποκλεισμένη η Περιμετρική στην Αχαΐα

Αντιθέτως, μετά από απόφαση των αγροτών το βράδυ της Δευτέρας (22/12), η Περιμετρική στην Αχαΐα θα παραμείνει επ’ αόριστον αποκλεισμένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, η Τροχαία δεν δέχθηκε την πρότασή της να δοθεί στην κυκλοφορία ένα ρεύμα, με αποτέλεσμα να αποφασίζουν τη συνέχιση του αποκλεισμού, σύμφωνα με το pelop.

Ανοίγει η Εγνατία οδός σήμερα έως την Παρασκευή

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από σήμερα Τρίτη (23/12) έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

Με ανοιχτούς δρόμους έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία.

Την Τρίτη (23/12) συμμετέχοντες στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, στον δήμο Αμυνταίου Κοζάνης παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Παράλληλα, ανοιχτός θα είναι από σήμερα ο δρόμος στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και στις παρακαμπτήριες οδούς. Στο σημείο βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Ανοιχτό το μπλόκο Καλπακίου στην Ήπειρο

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στο μπλόκο Καλπακίου αποφάσισαν το άνοιγμα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων μέχρι την Παρασκευή (26/12).

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους.

Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις στα τελωνεία

Διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους στα σύνορα της Ελλάδας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.